اسعار العملات فى مصر اليوم السبت 18-5-2024

اسعار العملات
سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 18-5-2024 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي ، ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 46.83 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.91 جنيه للشراء و 51.07 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 59.32 جنيه للشراء و 59.51 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 51.88 جنيه للشراء و 52.04 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.26 جنيه للشراء و 30.36 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.48 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 152.50 جنيه للشراء و 153.01 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.75 جنيه للشراء و 12.78 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.48 جنيه للشراء و 6.50 جنيه للبيع.
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