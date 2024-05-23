اسعار العملات فى مصر اليوم الخميس 23-5-2024



اسعار العملات اسعار العملات

شهدت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الخميس 23-5-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.



ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي اسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي المصري.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو47.05 جنيه للشراء و47.18 جنيه للبيع.

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