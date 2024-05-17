اسعار العملات فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2024



اسعار العملات اسعار العملات

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 17-5-2024 استقراراً ملحوظاً بحسب آخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي ، ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم.



سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 46.83 جنيه للشراء و 46.97 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 50.91 جنيه للشراء و 51.07 جنيه للبيع.

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