اسعار العملات اليوم السبت 24-8-2024



اسعار العملات اسعار العملات

سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت 24-8-2024 استقراراً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي اسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.سعر الدولار في البنك المركزي المصريسجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.72 جنيه للشراء و 48.86 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك المركزي المصريسجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 54.30 جنيه للشراء و 54.45 جنيه للبيع.سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصريسجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 63.93 جنيه للشراء و 64.11 جنيه للبيع.سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصريسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 57.22 جنيه للشراء و 57.38 جنيه للبيع.سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصريسجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 33.42 جنيه للشراء و 33.51 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصريسجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.98 جنيه للشراء و 13.02 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريسجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 159.45 جنيه للشراء و 159.93 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصريسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.26 جنيه للشراء و 13.30 جنيه للبيع.سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصريسجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.82 جنيه للشراء و 6.84 جنيه للبيع.