اسعار العملات اليوم الأحد 4-8-2024

اسعار العملات
سجلت أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 4-8-2024 ارتفاعاً جماعياً وفقاً لآخر تحديث وارد عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار العملات أمام الجنيه المصري.
ويعرض موقع بانكير في التقرير اسعار العملات الرسمية أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 52.43 جنيه للشراء و 52.58 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري
سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 62.06 جنيه للشراء و 62.24 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري
سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 55.42 جنيه للشراء و 55.58 جنيه للبيع.
سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري
سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 32.40 جنيه للشراء و 32.49 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.95 جنيه للشراء و 12.99 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 159.06 جنيه للشراء و 159.55 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.23 جنيه للشراء و 13.27 جنيه للبيع.
سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري
سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو 6.70 جنيه للشراء و 6.72 جنيه للبيع.
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