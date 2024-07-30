اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024

الذهب
سجلت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 30-7-2024 ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.
ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي اسعار الذهب في مصر وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.
سعر جرام الذهب عيار 24
سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3731 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 22
سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3420 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 21
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3265 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 18
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2798 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14
سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2176 جنيه
سعر الجنيه الذهب
سجل الجنيه الذهب نحو 26120 جنيه.
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب اجتماع الفيدرالي
أسعار الذهب تراجعت الاثنين 29 يوليو متأثرة بارتفاع الدولار، مع ترقب المستثمرين اجتماع الفدرالي الأميركي خلال اليومين المقبلين لاستنباط أية إشارة على خفض أسعار الفائدة.
الأسواق تراهن على أن الفدرالي سوف يضع الأساس لخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر خلال اجتماع السياسات يوم الأربعاء
لجنة السوق المفتوحة للفدرالي الأميركي تجتمع يومي 30 و31 يوليو ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% إلى 5.50 بالمئة
لكن بيانات الوظائف الأميركية الأضعف في يونيو وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في الفدرالي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!