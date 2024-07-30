اسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 30-7-2024

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سجلت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 30-7-2024 ارتفاعاً ملحوظاً وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي ويتسأل الكثير من الناس عن حركة اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.

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ويعرض موقع بانكير في التقرير التالي اسعار الذهب في مصر وفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار الذهب في مصر تحديث يومي.سعر جرام الذهب عيار 24سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 3731 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 22سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 3420 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 21سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 3265 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 18سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2798 جنيه.سعر جرام الذهب عيار 14سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2176 جنيهسعر الجنيه الذهبسجل الجنيه الذهب نحو 26120 جنيه.أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار وترقب اجتماع الفيدراليأسعار الذهب تراجعت الاثنين 29 يوليو متأثرة بارتفاع الدولار، مع ترقب المستثمرين اجتماع الفدرالي الأميركي خلال اليومين المقبلين لاستنباط أية إشارة على خفض أسعار الفائدة.الأسواق تراهن على أن الفدرالي سوف يضع الأساس لخفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر خلال اجتماع السياسات يوم الأربعاءلجنة السوق المفتوحة للفدرالي الأميركي تجتمع يومي 30 و31 يوليو ومن المتوقع أن تبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25% إلى 5.50 بالمئةلكن بيانات الوظائف الأميركية الأضعف في يونيو وتباطؤ التضخم وتعليقات كبار المسؤولين في الفدرالي دفعت سوق العقود الآجلة إلى تسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر.