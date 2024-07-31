استمرار الحر الشديد.. الأرصاد تحذر من موجة حرارية جديدة في أغسطس.. فيديو

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قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس؛ حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30 يوليو 2024 .

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وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ورطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظواهر جوية في حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر، وهي استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة التي تزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.لمزيد من التفاصيلشاهد الفيديو