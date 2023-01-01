استمرار الاضطرابات في بريطانيا.. مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة



أعمال العنف بين المتظاهرين والشرطة في شوارع بريطانيا أعمال العنف بين المتظاهرين والشرطة في شوارع بريطانيا

أدى تجدد أعمال العنف في شوارع المدن البريطانية اليوم السبت إلى إصابة عدد من ضباط الشرطة بينما يواجهون يوما رابعا من الاضطرابات بعد مقتل ثلاث فتيات صغيرات في شمال غرب إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع.

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واندلعت أعمال شغب شارك فيها مئات المتظاهرين المناهضين للهجرة في عدة بلدات ومدن في الأيام الأخيرة بعد انتشار معلومات كاذبة بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن المشتبه به في الهجوم بالسكين يوم الاثنين في فصل للرقص للأطفال في ساوثبورت كان مهاجرًا مسلمًا متطرفًا.وقالت الشرطة إن المشتبه به، أكسل روداكوبانا، 17 عامًا، ولد في كارديف ويلز لكن احتجاجات المتظاهرين المناهضين للهجرة والمسلمين استمرت، وتحولت إلى أعمال عنف وأعمال شغب، كان آخرها في مدينة سندرلاند الشمالية الشرقية مساء الجمعة.وأضافت الشرطة في ليفربول، اليوم السبت، إن عددا من ضباطها أصيبوا أثناء تعاملهم مع اضطراب خطير في وسط المدينة.وقالت السلطات في مدينة هال بشرق البلاد، إن أربعة أشخاص اعتقلوا وأصيب ثلاثة ضباط أثناء التعامل مع الاحتجاجات حيث تم إلقاء الزجاجات.ونصحت المساجد في جميع أنحاء البلاد بتعزيز الأمن، في حين نشرت الشرطة المزيد من الضباط.وأدان رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يواجه أول اختبار كبير له منذ انتخابه قبل شهر اليمين المتطرف بسبب أعمال العنف ودعم الشرطة لاتخاذ إجراءات قوية. وقال مكتبه إنه ناقش الاضطراب مع كبار الوزراء يوم السبت.وكانت المرة الأخيرة التي اندلعت فيها أعمال عنف واسعة النطاق في بريطانيا في عام 2011 عندما خرج الآلاف إلى الشوارع لمدة خمس ليال بعد أن قتلت الشرطة رجلاً أسود بالرصاص في لندن.وأفاد شهود من رويترز في ليفربول وليدز ومانشستر وبلفاست بأن الأجواء كانت متوترة بعد ظهر يوم السبت حيث حاولت الشرطة منع عدة مئات من المتظاهرين المتنافسين الذين كانوا يرددون شعارات من الاشتباك.واندلعت مشاجرات وأعمال عنف في بعض المدن، بما في ذلك ليفربول، حيث تم إلقاء البيض وعلب البيرة وقنابل الدخان، بينما أبلغت بعض الشركات في بلفاست عن وقوع أضرار في الممتلكات.وقال رحمي أكيول وهو يقف خارج مقهاه في بلفاست الذي تحطمت أبوابه الزجاجية بعد أن هاجمه عشرات الأشخاص الذين رشقوا الزجاجات والكراسي: ليس لدي أي سبب لمهاجمتنا.وأضاف "عشت هنا 35 عاما، أطفالي وزوجتي من هنا، لا أعرف ماذا أقول، إنه أمر فظيع.وفي احتجاجات في لندن، ألقت الشرطة القبض على عدة أشخاص، من بينهم شخص، لقيامهم بتحية نازية تجاه متظاهر مضاد.وفي ليلة الجمعة، قام مئات من المتظاهرين المناهضين للهجرة في سندرلاند بإلقاء الحجارة على شرطة مكافحة الشغب بالقرب من أحد المساجد، قبل أن يقلبوا المركبات، ويشعلوا النار في سيارة، ويشعلوا حريقًا بالقرب من مركز للشرطة.وقال مارك هول، كبير مفتشي الشرطة في منطقة سندرلاند، للصحفيين يوم السبت، إن أربعة من ضباط الشرطة المصابين نُقلوا إلى المستشفى وتم اعتقال 12 شخصا.وأضاف هول: لم يكن هذا احتجاجا. كان هذا عنفًا وفوضى لا تغتفر.وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه تم التخطيط لما لا يقل عن 30 مظاهرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة نهاية هذا الأسبوع، إلى جانب عدد من الاحتجاجات المضادة من قبل الجماعات المناهضة للعنصرية.