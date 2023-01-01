استمتع بيومك على الشاطئ مع 6 وجبات لذيذة وسهلة التحضير

مع استعداد الكثير من العائلات للذهاب للمصايف والاستمتاع بأجواء الصيف والاستجمام على الشاطئ والاسترخاء بأيام العطلة بعيداً عن أوقات العمل، واهتمام الآباء باقتناء كل شىء ضروري خاص بالمصيف من ملابس ومنتجات عناية بالبشرة، من المهم أيضا إقتناء الوجبات الغذائية الجافة لتجنب شراء الأطعمة الجاهزة والحفاظ على تناول الأطعمة الصحية ومن خلال ما نشره موقع fitandflex توجد أطعمة يمكن إصطحابها في حقائب المصيف ولا تتسبب فى أي شعور بالقلق عند السفر بها وهي:
أطعمة يمكن إصطحابها عند الذهاب للشاطئ
الوجبات الخفيفة
المربى والأجبان المختلفة والمعلبات الجاهزة الصحية كالفول والحمص وحبوب الشوفان، والمعجنات الجافة كالكيك والبسكويت من الوجبات التى يمكن وضعها في حقيبة السفر للمصيف.
المكسرات
الفستق واللوز وغيرها من المكسرات من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والألياف المهمة التي تساعد على الشبع، وعند اقتناء الكميات المناسبة منها وحفظها في العلب محكمة الإغلاق يضمن سلامتها وبقائها جافة لفترة المصيف.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!