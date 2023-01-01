استمتع بيومك على الشاطئ مع 6 وجبات لذيذة وسهلة التحضير



أطعمة للشاطئ أطعمة للشاطئ

مع استعداد الكثير من العائلات للذهاب للمصايف والاستمتاع بأجواء الصيف والاستجمام على الشاطئ والاسترخاء بأيام العطلة بعيداً عن أوقات العمل، واهتمام الآباء باقتناء كل شىء ضروري خاص بالمصيف من ملابس ومنتجات عناية بالبشرة، من المهم أيضا إقتناء الوجبات الغذائية الجافة لتجنب شراء الأطعمة الجاهزة والحفاظ على تناول الأطعمة الصحية ومن خلال ما نشره موقع fitandflex توجد أطعمة يمكن إصطحابها في حقائب المصيف ولا تتسبب فى أي شعور بالقلق عند السفر بها وهي:



أطعمة يمكن إصطحابها عند الذهاب للشاطئ



الوجبات الخفيفة

المربى والأجبان المختلفة والمعلبات الجاهزة الصحية كالفول والحمص وحبوب الشوفان، والمعجنات الجافة كالكيك والبسكويت من الوجبات التى يمكن وضعها في حقيبة السفر للمصيف.



المكسرات

الفستق واللوز وغيرها من المكسرات من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والألياف المهمة التي تساعد على الشبع، وعند اقتناء الكميات المناسبة منها وحفظها في العلب محكمة الإغلاق يضمن سلامتها وبقائها جافة لفترة المصيف.

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الفواكه الجافةتوجد بعض من الفواكه الجافة التي تتحمل درجات الحرارة المختلفة ولا تفسد سريعاً كالأفوكادو والتفاح والبرتقال والبرقوق، والذرة ويمكن من خلالها تحضير سلطة الفواكه التي تحتوي على عناصر مختلفة من الفيتامينات الصحية للجسم.المكروناتوجبة المكرونة من الوجبات المفضلة للكثير وسهلة التحضير وأيضا يمكن حملها عند الذهاب إلى الشاطئ ويفضل حفظها بدون خلط الصوص بها.الدجاجالدجاج من الوجبات الخفيفة سهلة التحضير والتناول ولكن من المهم توافر فريزر لحفظها طوال فترة المصيف، ويمكن إعدادها مقلية أو سلطة أو شوائها والاستمتاع بيوم شواء على الشاطئ.اللحومتوجد وجبات كثيرة سهلة الإعداد وتحضر من اللحوم مثل الحوواشي، والكباب المشوي، أو تحضير كرات اللحم وتقديمها مع المكرونة، ولكن من المهم توفرها وإعدادها سابقا ثم تحفظ فى الفريزر فور الوصول إلى المكان السياحى ويتم تحضير وجبات الغداء منها طوال أيام المصيف.