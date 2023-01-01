استكمال تصوير «أهل الكهف» في بولاق

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استكمال تصوير «أهل الكهف» في بولاق

يواصل فريق عمل فيلم «أهل الكهف» تصوير مشاهدهم الخارجية على قدم وساق خلال تلك الفترة في عدة أماكن متفرقة بالقاهرة، إذ يستأنف التصوير في الوقت الحالي بمنطقة بولاق أبو العلا.

فيلم «أهل الكهف» تدور أحداثه فى إطار شعبى يرصد مفهوم الصداقة الحقيقية ولماذا أصبحت عملة نادرة، من خلال مزيج من القصص الإنسانية والرومانسية، وتظهر فيه الحارة الشعبية بشكلها الحالى.

ويشارك في بطولته ماجد المصري ومي سليم وعايدة رياض ومحمود عبد المغني، ومن تأليف سامح سر الختم، وإخراج أمير شوقي.

المصدر: صدى البلد

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