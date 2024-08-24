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استقرار الأسعار فى بورصة الدواجن اليوم.. اعرف سعر كيلو الفراخ البيضاء والبيض

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صورة الخبر: الدواجن
الدواجن

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، بعد زيادة بحوالي جنيهين، ليسجل سعر الكيلو 71 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 إلى 90 جنيها وفق كل محافظة.

أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم، في المزرعة ترتفع إلى 71 جنيها خلال تعاملات اليوم، وسط استعدادات كبيرة لدخول موسم المدارس وحدوث ارتفاع في الطلب على الفراخ بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وسجل سعر البيض في الأسواق استقرارا عند 164 جنيها للبيض الأبيض و160 جنيها للبيض البلدي و166 للبيض الأحمر، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار مما يجعل السعر يتراوح بين 180 إلى 190 جنيها.
يشار إلى أن الأسواق تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في حجم الطلب منذ بداية شهر سبتمبر الجاري مع توافر كميات ضخمة بالأسواق.

المصدر: اليوم السابع

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