استقرار الأسعار فى بورصة الدواجن اليوم.. اعرف سعر كيلو الفراخ البيضاء والبيض

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2024، بعد زيادة بحوالي جنيهين، ليسجل سعر الكيلو 71 جنيها تسليم أرض المزرعة، ويصل السعر النهائي للمستهلكين بين 80 إلى 90 جنيها وفق كل محافظة.أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم، في المزرعة ترتفع إلى 71 جنيها خلال تعاملات اليوم، وسط استعدادات كبيرة لدخول موسم المدارس وحدوث ارتفاع في الطلب على الفراخ بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.
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