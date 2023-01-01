استعلم الآن عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

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من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 برقم الجلوس، بعد عقد المؤتمر الصحفي بمشيخة الأزهر، وذلك الذي أعلن عنه المركز الإعلامي للأزهر الشريف، حيث يستهدف المؤتمر الإعلان عن نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024، وبعد انتهاء المؤتمر سوف يتمكن طلاب الصف الثالث الثانوي الأزهري من الحصول على النتيجة من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية.

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 برقم الجلوسوإذا كنت تريد معرفة كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 برقم الجلوس، فإننا نعرضها في السطور التالية بشكل مفصل، حيث يتطلب من الطالب الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية ومن ثم يقوم بوضع رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك، ثم ينتظر قليلا، ربما يواجه مشكلة في تحميل الموقع، نتيجة زيادة معدل الدخول عليه، ولكنها سوف تنتهي سريعًا.ويجب أن ننوه إلى أن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 برقم الجلوس التي تظهر على الموقع الإلكتروني، ليست معتمدة بشكل نهائي، ويجب على الطالب أن يتأكد من النتيجة من خلال المعهد الأزهري التابع له، ثم ينتظر تنسيق الثانوية الأزهري، الذي سوف يعلن بعد 72 ساعة من ظهور النتيجة في المعاهد الأزهرية.نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسموفيما يخص نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 بالاسم، فإن سيستم بوابة التعليم الأزهري لم يتم برمجته على ظهور النتيجة بواسطة وضع الاسم، ويجب على الطالب وضع رقم الجلوس الخاص به، مع العلم أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وصل إلى 156 ألفًا و397 طالبًا وطالبة، موزعين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.فإن عدد الطلاب من القسم العلمي وصل إلى 32 ألفًا و319 طالبا، بينما من الإناث وصل إلى 27 ألفًا و927 طالبة، وفيما يخص القسم الأدبي فإن عدد الطلاب الذكور الذين تقدموا وصل إلى 59 ألفًا و169 طالبًا، بينما من الإناث وصل إلى 36 ألفًا و977 طالبة.نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونيةومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية اضغط هنـاhttps://natiga.azhar.eg/، بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، المقرر أن يعقد ظهر غد الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهريَّة، وخالد إبراهيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية، وعدد من قيادات التعليم الأزهري.