استشارييوضح: ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس يوميا؟

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البطاطس من الأكلات المفضلة للصغار والكبار، ويتناولها البعض بشكل يومي، ربما يجهلون أن ذلك قد يؤثر على صحتهم سواء بالسلب أو الإيجاب، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطس يوميا؟

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وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن البطاطس غير المقلية تقدم العديد من الفوائد الصحية عند تناولها بطرق صحية مثل السلق أو المشوية، وذلك لأنها تكون غنية بالعناصر الغذائي مثل فيتامين سي، البوتاسيوم، وفيتامين ب6 وهذه الفيتامينات تدعم المناعة، وتوازن السوائل، ووظائف الأعصاب.تناول البطاطس يومياتوفر البطاطس كمية جيدة من الألياف الغذائية، عند تناولها بقشرتها، حيث إن البطاطس المسلوقة أو المشوية تكون قليلة السعرات الحرارية، مقارنة بالبطاطس المقلية، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يرغب في التحكم في الوزن كما أن البطاطس المسلوقة مفيدة للقلب.البطاطس المسلوقة تحتفظ بقيمتها الغذائية دون إضافة دهون أو ملح زائد، ما يجعلها خياراً صحياً للقلب، كما أنها غنية بالبوتاسيوم، الذي يساعد في خفض ضغط الدم، وبالتالي يقلل من خطر أمراض القلب.فوائد البطاطسلا تقتصر الفوائد التي تحتوي عليها البطاطس المسلوقة عند هذا الحد، ولكنها غنية كذلك بالألياف التي تعزز صحة الأوعية الدموية وتخفض مستويات الكوليسترول، أما البطاطس المشوية فتحتوي على البوتاسيوم والألياف المفيدة لصحة القلب، في حين أن البطاطس المشوية التي يتم تحضيرها بزيوت غير صحية أو بإضافة كميات كبيرة من الجبن، فتكون غنية بالدهون المشبعة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.ويمكن استخدام البطاطس في مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية مثل «االمخبوزات، واللحوم المعالجة، والحلويات»، حيث تساعد في تحسين القوام والاستقرار.وكذا لقشر البطاطس العديد من الفوائد الصحية، إذ يحتوي على فيتامينات ومعادن تعزز من صحة الجلد وتساعد في علاج بعض مشكلات البشرة.