استراتيجيات فعالة لعلاج الاضطراب البصري



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تعد رأرأة العين حالة تسبب تحركات عشوائية وغير إرادية للعينين، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية مثل ضعف البصر والرؤية المزدوجة، يمكن أن تنجم هذه الحالة عن عوامل متعددة، بما في ذلك الإصابات الدماغية والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد، وقد تظهر منذ الولادة كحالة خلقية.



تشخيص رأرأة العين يتطلب فحصا دقيقا للعينين وقد يشمل اختبارات التصوير للكشف عن أي اضطرابات محتملة في الدماغ، ويعتمد العلاج على السبب الجذري للرأرأة وقد يشمل الأدوية والعلاج الطبيعي، أو حتى الجراحة في بعض الحالات.



اقرأ أيضًا| نصائح غذائية لخسارة الوزن في فصل الصيف

قد يعجبك أيضا...

وبينما لا يمكن الوقاية من رأرأة العين بشكل كامل، ينصح باتخاذ تدابير وقائية مثل ارتداء الخوذة أثناء الأنشطة الخطرة والحفاظ على صحة العيون من خلال الفحوصات الدورية ونمط الحياة الصحي.