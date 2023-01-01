استراتيجيات فعالة لعلاج الاضطراب البصري

تعد رأرأة العين حالة تسبب تحركات عشوائية وغير إرادية للعينين، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الرؤية مثل ضعف البصر والرؤية المزدوجة، يمكن أن تنجم هذه الحالة عن عوامل متعددة، بما في ذلك الإصابات الدماغية والأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد، وقد تظهر منذ الولادة كحالة خلقية.
تشخيص رأرأة العين يتطلب فحصا دقيقا للعينين وقد يشمل اختبارات التصوير للكشف عن أي اضطرابات محتملة في الدماغ، ويعتمد العلاج على السبب الجذري للرأرأة وقد يشمل الأدوية والعلاج الطبيعي، أو حتى الجراحة في بعض الحالات.
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