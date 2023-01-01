استراتيجيات فعالة لخسارة الوزن..ترويض هرمون الجوع..

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هرمون الجريلين المعروف بـ "جنرال الجوع"، ينتج بشكل أساسي في المعدة ويؤثر بقوة على شهيتنا.



يُطلق هذا الهرمون عندما تكون المعدة خاوية مرسلاً إشارات إلى الدماغ تحفر الرغبة في الأكل.



دور هرمون الجريلين في خسارة الوزن

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يعتبر الجريلين مفتاحا رئيسيا في تنظيم الشهية والأيض مستوياته المرتفعة تشجع على الأكل الزائد وتبطى الأيض، مما يعيق فقدان الوزن، بينما يساهم الخفاضه في تقليل الشهية وتعزيز خسارة الوزن.استراتيجيات للسيطرة على هرمون الجوعتناول وجبات صغيرة ومتكررة يساعد هذا في استقرار مستويات الجريلين ويقلل من الجوع المفاجئ .البروتين هو صديقك والأطعمة الغنية بالبروتين تقلل من الجريلين وتطيل الشعور بالشبع.نوم كافي هرمونات متوازنة:قلة النوم تزيد من الجريلين والشعور بالجوع، لذا احرص على النوم الجيد.التمرين لتعزيز الشيع النشاط البدني ينظم الجريلين ويساعد في الحفاظ على الوزن.الألياف للشيع الطويل الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من إنتاج الجريلين وتساعد في الشعور بالشبع.