استراتيجيات فعالة لخسارة الوزن..ترويض هرمون الجوع..

آخر الأخباراخبار منوعة › استراتيجيات فعالة لخسارة الوزن..ترويض هرمون الجوع..

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هرمون الجريلين المعروف بـ "جنرال الجوع"، ينتج بشكل أساسي في المعدة ويؤثر بقوة على شهيتنا.

يُطلق هذا الهرمون عندما تكون المعدة خاوية مرسلاً إشارات إلى الدماغ تحفر الرغبة في الأكل.

دور هرمون الجريلين في خسارة الوزن

يعتبر الجريلين مفتاحا رئيسيا في تنظيم الشهية والأيض مستوياته المرتفعة تشجع على الأكل الزائد وتبطى الأيض، مما يعيق فقدان الوزن، بينما يساهم الخفاضه في تقليل الشهية وتعزيز خسارة الوزن.

استراتيجيات للسيطرة على هرمون الجوع
تناول وجبات صغيرة ومتكررة يساعد هذا في استقرار مستويات الجريلين ويقلل من الجوع المفاجئ .

البروتين هو صديقك والأطعمة الغنية بالبروتين تقلل من الجريلين وتطيل الشعور بالشبع.

نوم كافي هرمونات متوازنة:
قلة النوم تزيد من الجريلين والشعور بالجوع، لذا احرص على النوم الجيد.
التمرين لتعزيز الشيع النشاط البدني ينظم الجريلين ويساعد في الحفاظ على الوزن.

الألياف للشيع الطويل الأطعمة الغنية بالألياف تقلل من إنتاج الجريلين وتساعد في الشعور بالشبع.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على استراتيجيات فعالة لخسارة الوزن..ترويض هرمون الجوع..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21031

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم