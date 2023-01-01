استدعاء أقارب زوجة إمام عاشور للتحقيق في واقعة مول أركان



زوجة إمام عاشور زوجة إمام عاشور



تواصل النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقاتها في اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بالتعدي بالضرب والسب على فرد أمن في مول أركان بالشيخ زايد.



وتستمع بعد قليل النيابة برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة الشيخ زايد لأقوال 2 من أقرباء ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور ممن كانوا برفقتها يوم الواقعة وذكرت في اقوالها انهما شاهدان على تعرضها للتحرش اللفظي وإبلاغها أمن المول.



فقررت النيابة استدعاءهما لسماع اقوالهما حوال ملابسات الواقعة.

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واتخذت النيابة العامة بالشيخ زايد أمس الاول الاحد اجراء جديدا في واقعة اتهام إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بضرب مشرف امن داخل مول شهير أركان بالشيخ زايد عقب الانتهاء من سماع أقوال ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور.وعقب الانتهاء من سماع أقوال زوجة إمام عاشور وافادتها بتعرضها للتحرش اللفظي وابلاغها الامن انتقلت النيابة الى المول مسرح الواقعة وتم اجراء معاينة غرفة التحكم بكاميرات المراقبة في محيط السينما وراجعت النيابة خط سير زوجة امام عاشور منذ دخولها لمحيط السينما وخروجها حتى خروجها من المول تماما ولم توثق الكاميرات حتى الآن ما يشير الى تعرضها للتحرش او المعاكسة او المضايقة من اي شخص.وشهدت التحقيقات تضارب اقوال ياسمين حافظ زوجة امام عاشور لاعب النادي الاهلي باقوال افراد الامن ومدير أمن المول حيث ذكرت زوجة امام عاشور في التحقيقات المجراة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد وبإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، أنها كانت متواجدة في السينما داخل المول الشهير برفقة صديقاتها وأقاربها وأثناء ذلك قام أحد رواد السينما بالتحرش بها لفظيا وقامت بالاستغاثة بأحد أفراد الأمن في المول وأخبرته بما حدث معها إلا أنه لم يستجب لها فقامت بالإتصال بزوجها إمام عاشور.وانها عقب خروجها من المول انتظرت قرابة 30 دقيقة في سيارتها حتى حضر امام عاشور بين الساعة السادسة والسابعة صباحا وحدثت واقعة تشاجره مع افراد الامن الذين لم يستجيبوا لشكوى زوجته لتعرضها للتحرش من بعض الشباب.وقال مدير امن المول ومشرف الامن المجني عليه وكافة افراد الامن الاداري في محيط السينما التي كانت بها زوجة امام عاشور انهم لم يتلقوا منها او من اي سيدة اخرى اية شكاوى او بلاغات بتعرضها للتحرش او المعاكسة، ومازالت التحقيقات مستمرة.وفرغت النيابة كاميرات المراقبة في محيط السينما للتأكد من تعرض زوجة امام عاشور للمعاكسة من بعض رواد السينما كما قال اللاعب لافراد الامن وتبين من مراجعة الكاميرات ان زوجة امام عاشور دخلت الى السينما في العرض من 3 الى 5 فجرا واثناء دخولها وخروجها ظهرت تسير بشكل طبيعي ولم يتعرض لها احد بالمعاكسة.وحول تعرضها للمعاكسة او التحرش داخل القاعة قال افراد الامن انها لم تبلغ اي من افراد الامن سواء في قطاع السينما او امن المول بتعرضها للمعاكسة وغادرت المول عقب انتهاء الفيلم حتى عاد امام عاشور في السابعة صباحا وتشاجر مع افراد الامن متهما اياهم بانهم من ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.امام عاشور اقتحم المول رفقة 15 شخصواستمعت النيابة لاقوال عبد الله مشرف الامن المجني عليه الذي قال انه اثناء توقفه في مكان عمله امس الساعة السابعة صباحا فوجئ باللاعب امام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما من حوالي 10ل 15 شخص واقتحموا بوابة المول فاوقفه مشرف الامن خاصة ان المول لا يعمل في ذلك الوقت فلم يجبه واستمر في الدخول الى الجراج ويتبعه افراد الامن.واضاف مشرف الامن المجني عليه امام احمد سامي وكيل اول نيابة الشيخ زايد انه كان يحاول فهم سبب دخول امام عاشور بهذا الشكل قائلا:"فيه ايه بس يا كابتن مفيش محلات فاتحة دلوقتي" ليفاجئه امام عاشور بوابل من السباب و الالفاظ البذيئة قائلا:"مراتي اتعاكست وانتوا ...."قال مشرف الامن المجني عليه انه عندما دخل الى الجراج استوقفه وحدثت بينهما مشادة كلامية فاسقطه امام عاشور على الارض ففقد الوعي و ولم يعلم حينها من تعدى عليه بالضرب اذا كان هو ام شاركه اخرين ممن يرافقوه.واتهم مشرف الامن امام عاشور لاعب النادي الاهلي بالضرب والسب وقدم للنيابة تقريرا طبيا من مستشفى الشيخ زايد التخصصي بما لحق به من اصابات حيث اصيب بكدمة في الرجل.خناقة امام عاشور في الشيخ زايدوكانت وقعت مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد أمن في مول شهير بالجيزة، وسيطر المتواجدون في المول على طرفي المشاجرة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من أفراد أمن مول شهير في الشيخ زايد، أفاد بنشوب مشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن بسبب خلافات بينهم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشادة كلامية بين إمام عاشور لاعب الأهلي وأفراد أمن المول، بسبب معاكسة أحدهم لزوجته أثناء تواجدهم في المول.عاكسوا مراتيوشرحت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي كان متواجدا داخل المول لحضور فيلم في السينما، إلا أن أحد أفراد الأمن قام بمعاكسة زوجته فقام بالاشتباك معه ونشبت بينهم مشادة كلامية وسقط فرد الأمن على الأرض.وانتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين إمام عاشور لاعب النادي الأهلي وأفراد الأمن الإداري بالمول التجاري الشهير في الشيخ زايد.