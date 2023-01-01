استخدام الشاي لتنظيف النوافذ..بديلا عن الخل..



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

تعد النوافذ الغير نظيفة أمر يبدو قبيحا فى غرفة مثالية مرتبة ، كما أنه يصعب وصول أشعة الشمس إلى منزلك .



عادة ما يعتبر الخل الأبيض هو الحل الشائع لدى الجميع فى تنظيف النوافذ ، إلى أن أشار الخبير "روب تشادويك" وهو خبير الإضاءة الخارجية أن استخدام أكياس الشاي لتنظيف النوافذ هي طريقة فعالة للحصول على لمعان خالٍ من الخطوط والأوساخ .



يساعد حمض التانيك الموجود في الشاي الأسود على إزالة الشحوم والأوساخ على النوافذ .

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المعدات المطلوبة :أكياس الشاي المستعملةماء ساخنزجاجة رذاذأقمشة الألياف الدقيقةطريقة الإستعمالابدأي بغلي الماء وإضافة بعض أكياس الشاي الأسود المستعملة ،اتركها منقوعة لمدة 10 إلى 15 دقيقة .اتركي الشاي ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة قبل نقله إلى زجاجة رذاذ .تأكدي من أن الشاي بارد قبل وضعه على النوافذ لتجنب أي خطر لتشقق الزجاج بسبب اختلاف درجات الحرارة.رشي محلول الشاي بكثرة على سطح النافذة.إذا لم يكن لديك زجاجة رذاذ، يمكنك غمس قطعة قماش في الشاي ومسح النافذة .استخدمي قطعة قماش من الألياف ، لمسح النافذة وذلك بحركة دائرية، لإزالة الأوساخ والأتربة.ولجعل التنظيف أسهل وأكثر فعالية تأكدي من تنظيف النوافذ بانتظام لمنع تراكم الأوساخ والغبار.