استئناف الثانوية العامة بعد غد.. وعصي إلكترونية لضبط الغشاشين

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يستأنف طلاب الثانوية العامة 2024 ابتداءا من السبت القادم ، امتحانات الثانوية العامة 2024 ، حيث تبدأ رسميا امتحانات المواد الاساسية المضافة للمجموع ، بعد ان انتهى الطلاب من اداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل اجازة عيد الاضحى المبارك .



حيث يؤدي عدد 745086 طالب وطالبة امتحان اللغة العربية يوم السبت القادم ن في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 البالغ عددها (1981) لجنة سير امتحان على مستوى الجمهورية



التفتيش بالعصا الالكترونية .. وتطبيق القانون على الغشاشين

ومن جانبه .. أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة بضرورة التفتيش الدقيق للطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ، مشددا على استمرار استخدام العصا الإلكترونية في التفتيش للكشف عن أي وسائل غش إلكترونية .

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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن استخدام العصا الالكترونية في التفتيش يتم قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بالاضافة للمرور بها بين الصفوف أثناء سير الامتحان ، في إطار مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2024وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن غرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية تراقب جميع اللجان من خلال كاميرات المراقبة الموجودة باللجان ، بالاضافة لوجود فريق لمكافحة الغش الالكتروني قادرا على الرصد الفوري لأي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اي طالب يتم ضبطه في أي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بحوزته موبايل حتى لو كان مغلقا ، او تم ضبطه اثناء محاولة الغش بأي شكل من الاشكال ، يتم فورا حرير محضر له ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهحيث أكد الدكتور رضا حجازى أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.مسائلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتهاووجه الدكتور رضا حجازي بالحرص على مصلحة الطالب وتأكيد الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين لدقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب.وشدد الوزير على مراجعة الملاحظين ومراقب الدور بتطابق رقم نموذج الأسئلة لورقة الإجابة، والتنبيه على الطلاب أن رقم نموذج الأسئلة قد يتغير فى كل مادة، مشددًا على أن عملية التصحيح تتم وفق رقم النموذج الذى كتبه الطالب فى البيانات (أ،ب،ج،د)، وذلك حتى لا يضار الطالب بتصحيح امتحانه على نموذج آخر.وفى هذا السياق، قال الوزير إنه سيتم مسائلة الملاحظ ورئيس الدور عن عدم صحة بيانات الطالب أو عدم كتابتها.توزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الامتحان بعشر دقائقوشدد الدكتور رضا حجازي على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.وقد شدد الدكتور رضا حجازي أيضا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة، فضلا عن مواصلة اجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان والحرص علي عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.خطوط ساخنة لشكاوى امتحانات الثانوية العامة 2024وأوضح الدكتور رضا حجازي، أنه تم إتاحة خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة لتلقى كافة الشكاوى والاستفسارات أو الإبلاغ عن أي حالات غش داخل اللجان، من خلال أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة: (20545083- 20545082- 20545095).أرقام هامة عن منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير في منظومة امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية (7) لجان ، كما يبلغ عدد مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية (84) مركزًاويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 من مستشفي 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 يصل لـ (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة 2024 على مستوى الجمهورية (1646)طالبًا.مواصفات امتحان اللغة العربيةقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن مواصفات امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه على الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت القادم كالتالي :عدد أسئلة كراسة امتحان اللغة العربية 55 سؤالاً منها 4 أسئلة مقالية تتم الإجابة عنيها في ورقة الإجابة المخصصة لها وباقي الأسئلة اختيار من متعددعدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة بخلاف الغلافزمن الامتحان 3 ساعاتالدرجة الكلية للامتحان من 80 درجةأما عن توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 فهو كالتالي :( 22 ) درجة للنَّحو .( 17 ) درجة لقطعتي القراءة .( 12 ) درجة للنص الشعري .( 12 ) درجة للنص النثري .( 8 ) درجات للتعبير .( 5 ) درجات للأدب .( 4 ) درجات للقصة " موازنة أو استنتاج " .الابلاغ الفوري عن اي تجاوزات في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة 2024وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات مشددة بضرورة إبلاغ غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى لأي من لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ، للتعامل الفورى معها.توفير المراوح في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024وكان قد اطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في كافة اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.كما وجه الوزير مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.