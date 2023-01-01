اركب كيا سبورتاج 2024 "كسر زيرو".. ووفر 100 ألف جنيه ..



سبورتاج 2024 " سبورتاج 2024 "

تقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 داخل السوق المحلي عبر 5 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,789,900 جنيه حتى 2,289,900 جنيه للفئة GT.



وظهرت احدى فئات السيارة سبورتاج 2024 للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 2000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، وانتمائها للفئة EX.



وتعتبر تلك الفئة من طرازات الفئة الثانية، والتي تقدم بسعر يبلغ 1,919,900 جنيه، وتضم هذه النسخة شاشة ملونة تعمل باللمس، لوحة عدادات رقمية، مقود حركة "مالتي فانكشن" يدعم الكثير من أوامر التحكم، مثبت سرعة.

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وتحتوي السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 على جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، كاميرا، مرايات جانبية كهربائية، نظام ترفيهي صوتي، نوافذ كهرباية أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية، نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS.وزودت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بأنظمة اخرى مثل الثبات والتوزيع الالكتروني للفرامل، بالاضافة إلى قدرات فنية تتضمن محرك تيربو سعة 1600 سي سي، بقوة 180 حصانا و265 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات 7 غيار أوتوماتيك طراز DSG.سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 "كسر زيرو"ظهرت السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذ الموضوع بحالة "كسر الزيرو" حيث تباع على الانترنت بسعر يبلغ مليون و820 ألف جنيه، أي اقل من سعرها الرسمي بحوالي 100 ألف جنيه.