اركب كيا سبورتاج 2024 "كسر زيرو".. ووفر 100 ألف جنيه ..

تقدم السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 داخل السوق المحلي عبر 5 فئات من التجهيزات، مع أسعار رسمية تبدأ من 1,789,900 جنيه حتى 2,289,900 جنيه للفئة GT.
وظهرت احدى فئات السيارة سبورتاج 2024 للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو" بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 2000 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، وانتمائها للفئة EX.
وتعتبر تلك الفئة من طرازات الفئة الثانية، والتي تقدم بسعر يبلغ 1,919,900 جنيه، وتضم هذه النسخة شاشة ملونة تعمل باللمس، لوحة عدادات رقمية، مقود حركة "مالتي فانكشن" يدعم الكثير من أوامر التحكم، مثبت سرعة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!