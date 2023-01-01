اركب سياره تويوتا كورولا زيرو بـ 970 ألف جنيه



تويوتا كورول تويوتا كورول

سوق السيارات المصري يضم الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2023.



وتوافرت تلك الطرازات من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، وذلك لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة.



وزاد الاقبال علي سوق السيارات المصري بفضل تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة .

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- محرك تويوتا كورولا موديل 2023 :تتسارع سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 189 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر ، وبها خزان وقود سعه 50 لتر .- مواصفات تويوتا كورولا موديل 2023 :زودت تويوتا كورولا موديل 2023 بالعديد من المميزات من ضمنها، بلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحساسات للركن ، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب أمامية، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب .- أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 :الفئة الأولي من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 تباع بالسوق المصري بسعر 740 ألف جنيه .الفئة الثانية من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 تباع بالسوق المصري بسعر 875 ألف جنيه .الفئة الثالثة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 تباع بالسوق المصري بسعر 900 ألف جنيه .الفئة الرابعة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 تباع بالسوق المصري بسعر 920 ألف جنيه .الفئة الخامسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 تباع بالسوق المصري بسعر 950 ألف جنيه .الفئة السادسة من سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 تباع بالسوق المصري بسعر 970 ألف جنيه .