ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

وارتفع مؤشر EGX 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 26980 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5890 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 8554 نقطة.

وصعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 32995 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11672 نقطة.




المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3510

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم