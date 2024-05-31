ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

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ارتفعت كافة مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.



وارتفع مؤشر EGX 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 26980 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5890 نقطة، وصعد مؤشر "EGX 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 8554 نقطة.



وصعد مؤشر "EGX 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 32995 نقطة، وقفز مؤشر "EGX 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 11672 نقطة.