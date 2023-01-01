ارتفاع سعر سياره سيات أرونا بشكل رسمي من الوكيل



سيات أرونا سيات أرونا

تعتبر أرونا واحدة من أهم السيارات التي تقدمها شركة كيان ايجيبت (الوكيل المحلي لسيارات سيات)، وذلك لأنها السيارة الأرخص سعرا بين سيارات الشركة من فئة مركبات SUV المتاحة في مصر، وبدأ انتاجها في 2017، وكانت ثاني سيارة من هذه الفئة تقدمها سيات بعد سيارتها أتيكا.

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ومؤخرا أعلنت كيان ايجيبت عن زيادة خلال شهر سبتمبر 2024 على سعر موديل 2024 من سيارتها أرونا المتاحة في السوق المصري بفئة واحدة فقط، وبذلك أصبحت أسعارها كالتالي:- فئة اكسبرينس بسعر 1 مليون و400 ألف جنيه (بعد زيادة 40 ألف جنيه).ويطلق الوكيل في مصر هذه السيارة بمحرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1000 سي سي وبقوة 115 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10 ثواني فقط.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- نظام مانع للسرقة.- نظام لقياس ضغط اهواء بالإطارات.- مصابيح أمامية LED نهارية.- زجاج داكن.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- شاشة 8,5 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- غطاء جلدي لناقل حركة وعصا مكابح اليد.- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- 3 أنماط مختلفة للقيادة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.- نظام تحكم الكتروني في الجر.- سبويلر خلفي.- مقاعد رياضية بالجلد الأسود.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل يدويا.