

صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

منها كاميرا 360 درجة وشنطة كهربائية.. أسعار ومواصفات "جاك JS4" بعد طرح فئة جديدة ارتفاع سعر سيارتي هيونداي "أكسنت" و"إلنترا" المجمعتين محليًا بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه زيادات سعرية جديدة على موديلات "سيات" بالسوق المصري.. وأول ظهور للإصدار "إبيزا Anniversary" رسميًا.. تشكيل الثلاثي الياباني "هوندا-نيسان-ميتسوبيشي" لتطوير السيارات الكهربائية وبرامج الذكاء الاصطناعي تخفيضات حتى 200 ألف جنيه على أسعار سيارات "مبتسوبيشي" في مصر الزيادات السعرية الأولى على "ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت" منذ طرحها في السوق المصري أسعار "جاك JS2" تعود للارتفاع من جديد مع بداية أغسطس الفئة الأولى على حافة المليون جنيه.. رفع أسعار "شيري تيجو 7" مع بداية أغسطس بزيادات 15 ألف جنيه.. أسعار "شيري تيجو 4 برو" الجديدة مع بداية أغسطس قبل إطلاقها المرتقب.. "كيا" تنشر صور تشويقية للسيدان "K8" فيس ليفت 2025

قد يعجبك أيضا...

هيونداي أكسنت RBجاءت "أكسنت RB" المجمعة محليًا بزيادة قيمتها 10 آلاف جنيه على جميع الفئات، لتصبح الأسعار الجديدة كما يلي:• سعر الفئة الأولى 740,000 جنيه• سعر الفئة الثانية 770,000 جنيه• سعر الفئة الثالثة 805,000 جنيه• سعر الفئة الرابعة 825,000 جنيه• سعر الفئة الخامسة 860,000 جنيهتنطلق "أكسنت" المجمعة محليًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 125 حصان و 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.هيونداي إلنترا ADخلال شهر أبريل تم الإعلان عن عودة السيدان Elantra AD" وبدء تجميعها محليًا من جديد، وفي القائمة الجديدة حصلت فئات السيارة على زيادة قيمتها 15 ألف جنيه لتكون كالتالي:• سعر الفئة الأولى 935,000 جنيه• سعر الفئة الثانية 995,000 جنيه• سعر الفئة الثالثة 1,095,000 جنيهتعتمد "إلنترا AD" على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 127 حصان وأقصى عزم دوران 155 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.