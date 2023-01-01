آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

ارتفاع سعر سيارتي هيونداي "أكسنت" و"إلنترا" المجمعتين محليًا بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه

آخر الأخبارأخبار السيارات › ارتفاع سعر سيارتي هيونداي "أكسنت" و"إلنترا" المجمعتين محليًا بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه

صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

منها كاميرا 360 درجة وشنطة كهربائية.. أسعار ومواصفات "جاك JS4" بعد طرح فئة جديدة ارتفاع سعر سيارتي هيونداي "أكسنت" و"إلنترا" المجمعتين محليًا بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه زيادات سعرية جديدة على موديلات "سيات" بالسوق المصري.. وأول ظهور للإصدار "إبيزا Anniversary" رسميًا.. تشكيل الثلاثي الياباني "هوندا-نيسان-ميتسوبيشي" لتطوير السيارات الكهربائية وبرامج الذكاء الاصطناعي تخفيضات حتى 200 ألف جنيه على أسعار سيارات "مبتسوبيشي" في مصر الزيادات السعرية الأولى على "ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت" منذ طرحها في السوق المصري أسعار "جاك JS2" تعود للارتفاع من جديد مع بداية أغسطس الفئة الأولى على حافة المليون جنيه.. رفع أسعار "شيري تيجو 7" مع بداية أغسطس بزيادات 15 ألف جنيه.. أسعار "شيري تيجو 4 برو" الجديدة مع بداية أغسطس قبل إطلاقها المرتقب.. "كيا" تنشر صور تشويقية للسيدان "K8" فيس ليفت 2025

هيونداي أكسنت RB
جاءت "أكسنت RB" المجمعة محليًا بزيادة قيمتها 10 آلاف جنيه على جميع الفئات، لتصبح الأسعار الجديدة كما يلي:
• سعر الفئة الأولى 740,000 جنيه
• سعر الفئة الثانية 770,000 جنيه
• سعر الفئة الثالثة 805,000 جنيه
• سعر الفئة الرابعة 825,000 جنيه
• سعر الفئة الخامسة 860,000 جنيه
تنطلق "أكسنت" المجمعة محليًا بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1.6 لترًا بإمكانه توليد قوة 125 حصان و 156 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.
2
4
هيونداي إلنترا AD
خلال شهر أبريل تم الإعلان عن عودة السيدان Elantra AD" وبدء تجميعها محليًا من جديد، وفي القائمة الجديدة حصلت فئات السيارة على زيادة قيمتها 15 ألف جنيه لتكون كالتالي:
• سعر الفئة الأولى 935,000 جنيه
• سعر الفئة الثانية 995,000 جنيه
• سعر الفئة الثالثة 1,095,000 جنيه
تعتمد "إلنترا AD" على محرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.6 لترًا قادر على توليد قوة 127 حصان وأقصى عزم دوران 155 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

6


المصدر: عالم السيارات

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ارتفاع سعر سيارتي هيونداي "أكسنت" و"إلنترا" المجمعتين محليًا بقيمة تصل إلى 15 ألف جنيه

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
27287

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام