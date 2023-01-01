ارتفاع أسهم Tesla رغم تراجع المبيعات للربع الثاني



Tesla Tesla

شهدت أسهم شركة تسلا ارتفاعاً ملحوظاً، على الرغم من تسجيلها تراجعاً في المبيعات للربع الثاني. يعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين المستمرة في قدرة الشركة على التعافي والنمو على المدى الطويل، حتى في ظل التحديات الحالية.



أظهرت تقارير المبيعات الأخيرة لتيسلا انخفاضاً في عدد السيارات المباعة للربع الثاني على التوالي. هذا التراجع يُعزى إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك التحديات اللوجستية، وتباطؤ الطلب في بعض الأسواق، بالإضافة إلى التحديات المستمرة في سلسلة التوريد العالمية التي أثرت على الصناعة بشكل عام.



وفي الوقت نفسه، يعتقد خبراء أن تيسلا قد استنفدت خياراتها لزيادة نموها في الولايات المتحدة مع تباطئ مبيعات السيارات الكهربائية بشكل عام مع وجود استراتيجيات تنافس متعددة وأسعار منافسة.