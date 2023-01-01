ارتفاع أسعار سياره "تويوتا كورولا" 2024 في السوق المصري بقيمة 50 ألف جنيه



تويوتا كورولا تويوتا كورولا

أعلنت "تويوتا إيجيبت" عن أول زيادات على أسعار سيارتها السيدان "كورولا Corolla" بعد أن تم تخفيضها في شهر أبريل الماضي، وتقدر قيمة الزيادات الجديدة بحوالي 50 ألف جنيه.

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•الفئة Active (أوتوماتيك) بسعر 1,350,000 جنيه•الفئة Comfort بسعر 1,440,000 جنيه•الفئة Smart بسعر 1,550,000 جنيه•الفئة Smart with sunroof بسعر 1,650,000 جنيه•الفئة Elegance بسعر 1,700,000 جنيهتعتمد جميع فئات تويوتا كورولا على محرك رباعي الاسطوانات VVT-i سعته اللترية تقدر بنحو 1.6 لترًا، قادر على توليد قوة 120 حصان و أقصى عزم دوران 154 نيوتن متر. ولكن في الفئة الأولى Active يتصل المحرك بناقل حركة يدوي، بينما تأتي باقي الفئات الأخرى بناقل حركة أوتوماتيك CVT بحيث تتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 10.8 ثواني.ويشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في العام الماضي عن فيس ليفت يتضمن على سبيل المثال طلاء ثنائي اللون، مصابيح أمامية LED ذات كثافة عالية، مصابيح ضباب أمامية، إضاءة أوتوماتيك مع خاصية FOLLOW ME HOME، ومصابيح أمان نهارية.