ارتفاع أسعار الدواجن اليوم 14 سبتمبر



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في بداية تعاملات اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 بالأسواق المحلية حالة من التذبذب ما بين صعود وهبوط خلال الفترة الحالية.

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وقد تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم بالمزرعة ما بين 77 جنيها وتصل إلى المستهلك في المحلات 87 جنيها للكيلو الواحد حسب المنطقة.وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو 100 جنيهًا في البورصة وتباع للمستهلكين بسعر 110 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي 115 جنيهًا بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر 125 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة.جدير بالذكر أن إنتاج مصر نحو 1.4 مليار طائر سنويا وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 100% لافتا إلى أن صناعة الدواجن المحلية من الصناعات كثيفة العمالة حيث يعمل بها ما يقارب من 3 مليون عامل ويصل حجم الاستثمارات فيها لحوالي 100 مليار جنيه.