ارتجاع المريء: أسباب وطرق العلاج



إرتجاع المرئ إرتجاع المرئ

يحدث إرتجاع المرئ عند ارتداد حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الارتجاع الحمضي، والذي يؤدي إلى تهيّج بطانة المريء.



ويصاب الكثير من الأشخاص بالارتجاع المرئ الحمضي من حين لآخر، ولكن عندما يتكرر حدوث الارتجاع الحمضي بمرور الوقت، يمكن أن يسبب داء الارتجاع المعدي المريئي.



ويستطيع معظم الناس السيطرة على الانزعاج الناتج عن إرتجاع المرئ بإدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية. كما قد يحتاج البعض إلى جراحة لتخفيف الأعراض، رغم أن ذلك ليس شائعًا.

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يحدث داء الارتجاع المعدي المريئي نتيجة تكرار الارتجاع الحمضي، أو ارتجاع محتوى غير حمضي من المعدة، وفقا لمة نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.وأثناء عملية البلع، ترتخي مجموعة العضلات المحيطة بأسفل المريء، والتي تدعى المَصَرّة المريئية السفلية، مما يسمح بدخول الطعام والسوائل إلى معدتك، ثم تنغلق المَصَرَّة مرة أخرى.لكن في حال عدم ارتخاء المَصَرَّة بشكل طبيعي أو ضعفها، يمكن أن يرجع حمض المعدة إلى المريء، ويؤدي هذا الارتجاع المستمر للحمض إلى تهيج بطانة المريء، وغالبًا ما يسبب التهابها.