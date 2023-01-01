ارتجاع المريء: أسباب وطرق العلاج

يحدث إرتجاع المرئ عند ارتداد حمض المعدة إلى المريء، مما يؤدي إلى الارتجاع الحمضي، والذي يؤدي إلى تهيّج بطانة المريء.
ويصاب الكثير من الأشخاص بالارتجاع المرئ الحمضي من حين لآخر، ولكن عندما يتكرر حدوث الارتجاع الحمضي بمرور الوقت، يمكن أن يسبب داء الارتجاع المعدي المريئي.
ويستطيع معظم الناس السيطرة على الانزعاج الناتج عن إرتجاع المرئ بإدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام بعض الأدوية. كما قد يحتاج البعض إلى جراحة لتخفيف الأعراض، رغم أن ذلك ليس شائعًا.
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