اربع وجهات مجانية داخل مدينة العلمين الجديدة.. ممشى سياحي وشاطئ عام

أوه مول في العلمين الجديدة
وجهة سياحية رائعة، تقع على ساحل البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على بعد حوالي 100 كيلومتر من الإسكندرية، وخلال الأشهر القليلة الماضية، أصبحت مدينة العلمين الجديدة ليست فقط وجهة لمرتادي الشواطيء، بل أيضًا تحوّلت إلى وجهة سياحية ترفيهية بعد استضافتها لمهرجان العلمين في نسخته الأولى يوليو الماضي، وتستعد حاليًا لاستضافة النسخة الثانية في الفترة من 11 يوليو حتى 30 أغسطس 2024.
وتضم مدينة العلمين الجديدة عددًا من الوجهات السياحية والترفيهية التي يمكن زيارتها مجانًا والتي تتمثل في الآتي:
شاطئ العلمين المجاني
مدينة العلمين الجديدة خصصت للمصيفين شاطئًا مفتوحًا يمكن للزائرين الدخول إليه في أي وقت مجانًا للاستمتاع بمياه البحر فيروزية اللون، ويشاهدون الأبراج الشاهقة والطفرة المعمارية في تصميم المباني على ساحل الشاطيء الذي يمتد بطول 14 كيلومترا على ساحل البحر، من غرب قرية مارينا السياحية وحتى سيدي عبدالرحمن.
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