اذا كنتي تستعدين للعيد.. طريقة عمل عجينة الرقاق

- يخلط الدقيق مع الملح وتعجن العجينة بالماء الدافئ جيدا لمدة لا تقل عن ساعة الا ربع فى حالة العجن باليد ، أو ربع ساعة فى العجان الكهربائى ، حيث ان شرط نجاح العجينة هو عجنها جيدا لمدة طويلة ، والدليل على جودة العجينة هو حين تمط العجينة باليد تمط مثل اللبانة دون ان تتقطع.
اذا كنتي تستعدين للعيد نقدم لكي اليوم طريقة عمل عجينة الرقاق
المقادير :
- كيلو دقيق
- كوب ونصف ماء دافئ أو أكثر حسب حاجة العجينة
- رشة ملح
طريقة عمل عجينة الرقاق
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