اذا كنتي تستعدين للعيد.. طريقة عمل عجينة الرقاق

آخر الأخبارالأسرة والطفل › اذا كنتي تستعدين للعيد.. طريقة عمل عجينة الرقاق

صورة الخبر: الرقاق
الرقاق



اذا كنتي تستعدين للعيد نقدم لكي اليوم طريقة عمل عجينة الرقاق
المقادير :
- كيلو دقيق
- كوب ونصف ماء دافئ أو أكثر حسب حاجة العجينة
- رشة ملح

طريقة عمل عجينة الرقاق

- يخلط الدقيق مع الملح وتعجن العجينة بالماء الدافئ جيدا لمدة لا تقل عن ساعة الا ربع فى حالة العجن باليد ، أو ربع ساعة فى العجان الكهربائى ، حيث ان شرط نجاح العجينة هو عجنها جيدا لمدة طويلة ، والدليل على جودة العجينة هو حين تمط العجينة باليد تمط مثل اللبانة دون ان تتقطع.
- تغطى العجينة بقطعة قماش نظيفة وتترك لترتاح 20 دقيقة
- تكور العجينة الى كور بالحجم المناسب وتوضع فى طبق وترش بالدقيق
- يفرد الرقاق بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق
- تلف الرقاقة على النشابة وتفرد مباشرة على صاجة الفرن (( الفرن الصاج الغاز )) أو توضع فى صينية وتدخل الفرن
- يخبز الرقاق فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة عالية وتستغرق التسوية حوالى 5 دقائق مع مراعاة رفع الرقاق من الفرن وهو طرى حيث ينشف الرقاق ويقرمش خارج الفرن .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على اذا كنتي تستعدين للعيد.. طريقة عمل عجينة الرقاق

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
26126

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم