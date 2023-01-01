اذا كنتي تستعدين للعيد.. طريقة عمل عجينة الرقاق



الرقاق الرقاق





اذا كنتي تستعدين للعيد نقدم لكي اليوم طريقة عمل عجينة الرقاق

المقادير :

- كيلو دقيق

- كوب ونصف ماء دافئ أو أكثر حسب حاجة العجينة

- رشة ملح



طريقة عمل عجينة الرقاق

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- يخلط الدقيق مع الملح وتعجن العجينة بالماء الدافئ جيدا لمدة لا تقل عن ساعة الا ربع فى حالة العجن باليد ، أو ربع ساعة فى العجان الكهربائى ، حيث ان شرط نجاح العجينة هو عجنها جيدا لمدة طويلة ، والدليل على جودة العجينة هو حين تمط العجينة باليد تمط مثل اللبانة دون ان تتقطع.- تغطى العجينة بقطعة قماش نظيفة وتترك لترتاح 20 دقيقة- تكور العجينة الى كور بالحجم المناسب وتوضع فى طبق وترش بالدقيق- يفرد الرقاق بالنشابة على سطح مرشوش بالدقيق- تلف الرقاقة على النشابة وتفرد مباشرة على صاجة الفرن (( الفرن الصاج الغاز )) أو توضع فى صينية وتدخل الفرن- يخبز الرقاق فى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة عالية وتستغرق التسوية حوالى 5 دقائق مع مراعاة رفع الرقاق من الفرن وهو طرى حيث ينشف الرقاق ويقرمش خارج الفرن .