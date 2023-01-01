ادوبي تهدد بمقاضاة محاكي Nintendo Delta لتشابه الشعار



ادوبي ادوبي

اضطرت شركة Delta، وهي محاكي يمكنها تشغيل ألعاب نينتندو، إلى تغيير شعارها بعد أن هددت شركة Adobe باتخاذ إجراء قانوني. كنت تعتقد أنها ستواجه مشكلة من Nintendo، نظرًا لأنها كانت تلاحق المحاكيات هذه الأيام، لكن لا. إن شركة Adobe هي التي تلاحق المطور، والتي أخبرت موقع TechCrunch أنها تلقت لأول مرة بريدًا إلكترونيًا من محامي الشركة في 7 مايو. وحذرت شركة Adobe شركة Delta من أن شعاراتها متشابهة للغاية، حيث تنتهك أيقونة التطبيق الخاصة بها رمز Adobe "A" المعروف. وطلبت منها تغيير شعارها حتى لا ينتهك حقوق الشركة. وبحسب ما ورد تلقت شركة Delta بريدًا إلكترونيًا من شركة Apple أيضًا، تخبر المطور أن Adobe طلبت منها إزالة تطبيق المحاكي.



إذا كنت تتذكر، فقد بدأت شركة Apple في السماح بمحاكيات الألعاب القديمة على متجر التطبيقات، طالما أنها لا تقدم ألعابًا مقرصنة للتنزيل. كانت شركة Delta واحدة من أوائل الشركات التي تمت الموافقة على إدراجها وكانت على قمة مخططات Apple لفترة من الوقت، وربما يكون هذا هو السبب وراء لفت انتباه Adobe. في وقت كتابة هذا التقرير، كان يحتل المرتبة السادسة في تصنيف التطبيقات في مجال الترفيه مع 17100 تقييم.



أخبر المطور كلاً من Adobe وApple أن شعاره كان نسخة مبسطة من الحرف اليوناني "delta"، وليس الحرف الكبير A. وبغض النظر عن ذلك، فقد ظهر لأول مرة شعارًا جديدًا، والذي يبدو أن شخصًا ما أخذ سيفًا إلى الشعار القديم ليقطعه. في النصف. إنه حل مؤقت، رغم ذلك - قال المطور إنه سيصدر النسخة "النهائية" من شعاره الجديد عندما يصدر Delta 1.6.