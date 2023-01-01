

اختطفتها أختها للعيش معها وهذا اسمها الحقيقي.. 15 معلومة عن آيتن عامر اختطفتها أختها للعيش معها وهذا اسمها الحقيقي.. 15 معلومة عن آيتن عامر

ورثت عن شقيقتها الكبرى جينات الفن، لكنها لم تنزلق في أدوار الإغراء الصارخ الذي وقعت فيه أختها "وفاء"، وحرصت على أن تكون أدوارها ملائمة قدر الإمكان لعادات وتقاليد المصريين، مع التقرب من جمهور الأطفال، لذا استطاعت في فترة وجيزة أن تحقق شعبية واسعة، خاصة مع تركيزها على دخول البيوت المصرية من خلال المسلسلات أكثر من الأفلام السينمائية، إلى أن ظفرت بأدوار البطولة.



وفي التقرير التالي يرصد لكم "التحرير - لايف" 15 معلومة عن الفنانة آيتن عامر.



1- اسمها الحقيقي بالكامل "سمر أحمد محمد عبد الغفار عامر".

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2- ولدت في 22 نوفمبر 1986، بمحافظة الإسكندرية.3- قالت عن ملابسات تقييدها في السجل المدني باسم "سمر"، إن والدها ذهب للموظف وطلب منه تسجيلها باسم "سمر" بدلا من "آيتن" كما هو متفق عليها، وذلك بعدما فشل في نطق الاسم بشكل صحيح 5 مرات متتالية، وفق ما أوضحت خلال لقائها التليفزيوني ببرنامج "بيومي أفندي".4- هي شقيقة الفنانة وفاء عامر، والتي تكبرها بثمانية عشر عاما، حتى إنها كانت تناديها باسم "ماما"، فغضبت منها وفاء، لأنها بذلك تؤكد الشائعات التي قالت إن أيتن ابنتها وليست شقيقتها الصغرى.5- أوضحت أن شقيقتها "وفاء" اختطفتها وهي في عامها الرابع من الإسكندرية للعيش معها في القاهرة دون علم أبويها.6- بداية علاقتها بمجال التمثيل كانت من خلال مشاهدة الفنان محمد صبحي لها، مع شقيقتها "وفاء" في كواليس مسلسل "ملح الأرض"، فاختارها للقيام بدور صغير في المسلسل.7- تخرجت "آيتن" في المعهد العالي للفنون المسرحية، قسم إخراج وتمثيل، وكانت من المتفوقات، وترتيبها السابع على الدفعة.8- عملت لفترة كـ"موديل" ثم توقفت، وأفادتها تلك التجربة كثيرا في كسر الرهبة والخوف من الوقوف أمام الكاميرا.9- يعتبر بداية ظهورها الفعلي في مسلسل "حضرة المتهم أبي"، عام 2006، مع الفنان الراحل نور الشريف، والراحلة معالي زايد.10- أعجب بأدائها الفنان نور الشريف، فاختارها معه بدور في مسلسل "الدالي"، في عام 2007.11- أول ظهور سينمائي لها كان من خلال فيلم "رامي الاعتصامي"، عام 2008، أمام الفنان أحمد عيد.12- شاركت فيما يقرب من 55 عملا فنيا، ما بين مسلسلات منها: "أحزان مريم، من أطلق الرصاص على هند علام، أفراح إبليس، كيد النسا، لحظة ميلاد، الزوجة الرابعة"، وأفلام مثل: "بنات العم، ساعة ونص، حصل خير، 30 فبراير".13- خاضت تجربة البطولة السينمائية لأول مرة في فيلم "هرج ومرج"، عام 2012، ثم عاودت التجربة في فيلم "يا تهدي يا تعدي"، عام 2017، والذي ناقش مشكلة قيادة المرأة للسيارة في مصر.14- تزوجت بعد قصة حب من مدير التصوير محمد عز العرب، وأنجبت ابنتها "آيتن".15- ما لا يعرفه الكثير من الجمهور أنها تمتلك موهبة الغناء، وقد قدمت عددا من الأغنيات بصوتها في بعض اللقاءات التليفزيونية، مثل أغنية "في يوم وليلة"، للمطربة الراحلة وردة الجزائرية، في برنامج "معكم".