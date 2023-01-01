اختراق منصة ألعاب الطاولة الافتراضية Roll20

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شهدت خدمة الطاولة الافتراضية الشهيرة Roll20 خرقًا أمنيًا خطيرًا، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها الشركة إلى المستخدمين. حذر البريد الإلكتروني، المكتوب في 2 يوليو، المستخدمين من أن بياناتهم الشخصية ربما تكون قد تم الكشف عنها، بما في ذلك "الاسم الأول والأخير، وعنوان البريد الإلكتروني، وآخر عنوان IP معروف، وآخر أربعة أرقام" من بطاقات الائتمان. ومع ذلك، لم يكشف الاختراق عن كلمات المرور أو المعلومات المالية الكاملة، لذا فهذا أمر جيد.



واكتشفت الشركة "وصولاً غير مصرح به" إلى حساب إداري الأسبوع الماضي. وقد قام على الفور بحظر الحساب المتأثر، ولكن هذا الحساب تحديدًا كان لديه حق الوصول إلى المعلومات الشخصية المذكورة أعلاه. لا تعرف شركة Roll20 ما إذا كان أي شخص قد استخدم هذا الاختراق بالفعل للحصول على البيانات، قائلة إنه "ليس لديها سبب للاعتقاد بأن معلوماتك الشخصية قد تم إساءة استخدامها" وأنها تقوم بإخطار المستخدمين "من باب الحذر الشديد".

تواصلت Engadget مع الشركة للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الجدول الزمني والتأثير المحتمل. سنقوم بتحديث هذا المنشور عندما نسمع المزيد. قال رايلي داتون، مؤسس Roll20، لـ Wargamer: "نأسف حقًا لوقوع هذا الحادث أمام أعيننا".



ومن الجدير بالذكر أن المستخدمين كانوا يطلبون من الشركة تنفيذ المصادقة الثنائية (2FA) لسنوات، ولكن دون جدوى. لقد تعرضت لخرق مماثل للبيانات في عام 2018 مما أثر في أربعة ملايين مستخدم. ربما حان الوقت لشركة Roll20 لتحسين إحصائيات الكاريزما الخاصة بها والتعامل مع مزود خدمة المصادقة الثنائية، من أجل مصلحة العالم.