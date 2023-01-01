اختراق أنظمة المراسلة الداخلية لمطور الذكاء الاصطناعي «OpenAI»

في سابقة لم تحدث من قبل، وقعت حادث سرقة تفاصيل معلومات وتقنيات مهمة لشركة OpenAI، حيث وقع الانتهاك في وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من ذلك، اختارت الشركة عدم الإعلان عن الحادث أو إبلاغ السلطات، لأنها لم تعتبر الحادث تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
كما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "The Independent" البريطانية أن القراصنة استخدموا تفاصيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من مناقشات في منتدى عبر الإنترنت حيث كان الموظفون يتحدثون عن أحدث التقنيات التي تمتلكها OpenAI. ومع ذلك، لم يتمكنوا من الوصول إلى الأنظمة التي تستضيف وتبني الذكاء الاصطناعي للشركة.
جديرًا بالذكر، أنه قد كشفت إدارة OPENAI عن الحادث للموظفين، خلال اجتماع في مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو في أبريل 2023، وتم إبلاغ مجلس الإدارة أيضًا. ومع ذلك، قالت المصادر لصحيفة نيويورك تايمز إن القادة التنفيذيين قرروا عدم مشاركة الأخبار علنًا لأنه لم يتم سرقة أي معلومات عن العملاء أو الشركاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!