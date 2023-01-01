اختراق أنظمة المراسلة الداخلية لمطور الذكاء الاصطناعي «OpenAI»

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في سابقة لم تحدث من قبل، وقعت حادث سرقة تفاصيل معلومات وتقنيات مهمة لشركة OpenAI، حيث وقع الانتهاك في وقت سابق من هذا العام، وعلى الرغم من ذلك، اختارت الشركة عدم الإعلان عن الحادث أو إبلاغ السلطات، لأنها لم تعتبر الحادث تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.



كما ذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "The Independent" البريطانية أن القراصنة استخدموا تفاصيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من مناقشات في منتدى عبر الإنترنت حيث كان الموظفون يتحدثون عن أحدث التقنيات التي تمتلكها OpenAI. ومع ذلك، لم يتمكنوا من الوصول إلى الأنظمة التي تستضيف وتبني الذكاء الاصطناعي للشركة.



جديرًا بالذكر، أنه قد كشفت إدارة OPENAI عن الحادث للموظفين، خلال اجتماع في مكاتب الشركة في سان فرانسيسكو في أبريل 2023، وتم إبلاغ مجلس الإدارة أيضًا. ومع ذلك، قالت المصادر لصحيفة نيويورك تايمز إن القادة التنفيذيين قرروا عدم مشاركة الأخبار علنًا لأنه لم يتم سرقة أي معلومات عن العملاء أو الشركاء.

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لم يعتبر القادة التنفيذيين الحادث تهديدًا للأمن القومي، حيث اعتقدوا أن القراصنة كانوا "أفرادًا فقط، ليس لديهم صلات مع أي حكومة أجنبية". وبناءً على ذلك، لم يقوم مسؤولو OpenAI بإبلاغ مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أو أي جهة إنفاذ قانونية أخرى.ومع ذلك، أثار الحادث قلقًا لدى بعض الموظفين من أن الخصوم الأجانب، مثل الصين، قد يسرقون تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما قد يعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر.الحادث أيضًا أثار تساؤلات حول مدى جدية OpenAI في التعامل مع قضايا الأمان، وكشف عن نقاط ضعف داخل الشركة فيما يتعلق بمخاطر الذكاء الاصطناعي.