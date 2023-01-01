اختارى لون اللانسيز المناسبة ليكى حسب لون بشرتك



اختارى لون اللانسيز المناسبة اختارى لون اللانسيز المناسبة

تحب الفتيات دائما التغيير والتجديد في مكياجها وستايل ملابسها حتى المكياج، وعلى الرغم أن العدسات اللاصقة هي بديل للنظارات الطبية فبعض الفتيات يفضلن ارتداء العدسات اللاصقة الملونة لأنها أكثر أناقة بالنسبة لهن، ولكن اختيار درجة ولون العدسات يعتمد على لون بشرتك، لذلك نقدم في التقرير التالى الألوان المناسبة لكى حسب درجة بشرتك، وفقا لما ذكره موقع eyecandys

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البشرة الفاتحةإذا كانت بشرتك فاتحة، فمن المرجح أن تبدو أي عدسات لاصقة ملونة رائعة عليكٍ، ستبدو العدسات اللاصقة الملونة بدرجات اللون الأزرق والرمادي مبهرة بشكل خاص، مما يمنحك مظهرًا أنيقًا، كما تعد البشرة الفاتحة خلفية رائعة لألوان العيون الزاهية و ينصح بشكل خاص بالعدسات التي تتألق بشكل ساطع، مثل الفيروزي والأرجواني والأزرق المخضر.البشرة السمراء الفاتحةإذا كانت بشرتك بنية أو سمراء، فأنت بحاجة إلى عدسات لاصقة ذات ألوان زاهية، ألوان تجعل عينيك أكثر توهجًا من لون بشرتك عادةً ما يختار الأشخاص ذو البشرة السمراء العدسات اللاصقة ذات اللون البني الفاتح أو الأخضر أو العسلي أو الرمادي أو الأزرق الداكن (الياقوت/الأزرق البحري). لكن لا نقترح الألوان الزرقاء الزاهية مثل الفيروزي/الأزرق البحري، لأنها عادةً لا تتناسب جيدًا مع درجات لون البشرة الكراميل. إذا اخترتٍ العدسات اللاصقة المحايدة مثل البني أو الرمادي، فتأكدي من أنها بلون مختلف قليلاً عن ظل الجفون لإبراز قزحية عينيك.البشرة السمراء الداكنةإذا كانت بشرتك داكنة يمكنك اختيار مجموعة متنوعة من الألوان، فاستخدمي عدسات لاصقة بنية دافئة أو بندقيّة، الألوان الدخانية أيضًا مغرية إذا كنتِ تريدين مظهرًا خارجًا عن المألوف، فاختاري عدسات عسلي أو حتى عدسات رمادية وابتعدي عن الألوان الصاخبة مثل الوردي أو الأزرق المخضر لأنها لن تكمل مظهرك.