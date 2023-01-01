احم كبدك .. 15 سببا تؤدي لتلفه



الكبد الكبد

يعد تليف الكبد من الحالات الصحية شديدة الخطورة حيث تؤثر على كفاءة الجسم وتسبب مضاعفات عديدة قد تصل للوفاة لذا من المهم تجنب أسبابه.

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الأسباب:توجد مجموعة كبيرة من الأمراض والحالات الصحية التي يمكنها أن تلحق الضرر بالكبد وتؤدي إلى التشمع.ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك تتضمن بعض أسباب تليف الكبد مايلي:إساءة استخدام الكحول فترة طويلة.التهاب الكبد الفيروسي المستمر (التهاب الكبد B وC وD).إهمال علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهي حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد.داء ترسب الأصبغة الدموية، وهي حالة تسبب تراكم الحديد في الجسم.التهاب الكبد المناعي الذاتي، وهو أحد أمراض الكبد التي يسببها الجهاز المناعي في الجسم.تدمير قنوات المرارة الناجم عن التهاب الأقنية الصفراوية الأولّي.تصلب قنوات المرارة وتندبها الناجمان عن التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولّي.داء ويلسون، وهي حالة يتراكم فيها النحاس في الكبد.التليف الكيسينقص ألفا 1-أنتي تريبسين.قنوات المرارة ذات البنية غير الطبيعية، وهي حالة تُعرف باسم الانسداد الصفراوي الخلقي.الاضطرابات الموروثة المرتبطة بأيض السكر، مثل وجود الغالاكتوز في الدم أو داء اختزان الغليكوجين.متلازمة ألاجيلي، وهي اضطراب هضمي وراثي.الإصابة بالعدوى، مثل داء الزُهري أو داء البروسيلات.الأدوية، وتتضمن ميثوتريكسات أو إيزونيازيد.