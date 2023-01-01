احذر 4 أجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء في المنزل

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فاتورة الكهرباء من الأمور التي تشغل بال الكثيرين في نهاية كل شهر، ومع اقتراب موعد الفاتورة يهتم العديد بدفعها شهريًا تجنبًا لتراكم الفواتير، الأمر الذي يجعلهم يهتمون بترشيد الاستهلاك الخاص بهم، تجنبًا لزيادة قيمة الاستهلاك للتقليل من قيمة الفاتورة الشهرية، خاصة أنَّ هناك أجهزة في المنزل الأكثر استهلاكًا للكهرباء لأداء وظيفتهم الأساسية في التسخين وإنتاج الحرارة.

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ويحرص جهاز تنظيم الكهرباء على توجيه العديد من النصائح للمواطنين لمساعدتهم على ترشيد استهلاك الكهرباء تجنبًا لدفع فواتير شهرية عالية، ونوضح من خلال هذا التقرير الأجهزة الأكثر استهلاكًا للكهرباء في المنزل وبعض النصائح للتعامل معها، كالتالي:4 أجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء في المنزل.. اعرفهاوتتمثل الأجهزة الأكثر استهلاكا للكهرباء في المنزل، كالتالي:1- المكواةولتقليل استهلاك الكهرباء من المكواة يجب الالتزام بالآتي:- يجب أن يتمّ جمع قطع الملابس وكيها كلها مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع، إذ يقلل ذلك من استهلاك الكهرباء أفضل من استخدامها يوميا.- عند البدء في الكي يجب البدء بالجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية ثم القطنية، وبعدها يتمّ فصل المكواة واستغلال الحرارة الموجودة في المكواة لكي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى.- استخدام المكواة البخارية، إذ أنّها تساعد على كي الملابس بشكل أسرع.2- الغلاية الكهرباءوحتى يتمّ تقليل استهلاك الكهرباء، يجب اتباع الآتي:- يجب أن يكون حجم الغلاية مناسب للاحتياج اليومي، لذلك يجب اختيار الحجم بناء على الاستهلاك من البداية.- - يجب أن يتمّ تنظيف الغلاية من الترسبات الجيرية باستمرار.- يجب أن يتمّ الاكتفاء بغلي كمية المياه المطلوبة، ويكون ذلك عن طريق معايرة الكمية المطلوبة.3- الفرن الكهربائي- في البداية يجب أن يذيب المستخدم الطعام قبل وضعه بالفرن جيدًا.- يفضل استخدام الأواني المصنعة من الزجاج أو البورسيلين.- تجنب فتح الفرن أكثر من مرة للاطمئنان على الطعام؛ لأن ذلك يخفض درجة الحرارة، ويتطلب طاقة أكبر.- بعد الانتهاء من استخدام الفرن انزع فيشة الكهرباء.4- السخان الكهرباء- يجب أن يتمّ ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.- تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بنحو نصف ساعة.- تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذيه السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.- يجب أن يتمّ شراء سخان عالي الكفاءة من البداية وموفر للكهرباء والذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة.