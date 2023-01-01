احذر : نوع من الأسماك توقف عن الإفراط في تناوله.. يسبب مخاطر صحية

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الأسماك من المصادر الغنية بالبروتينات والأحماض الدهنية المفيدة، وهي جزء أساسي في النظام الغذائي الصحي للإنسان، ومع ذلك فإن هناك بعض أنواع الأسماك قد تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة حال الإفراط في تناوله، ويعود ذلك لطريقة تحضيرها الخاطئة، والتي تُعتبر مصدرًا لعدة أمراض خطيرة نرصدها في السطور التالية.



نوع من الأسماك يسبب أضرارا صحية



قدم الدكتور عمرو ماهر، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» تفاصيل حول الأمراض التي يسببها «السوشي» إذا جرى تناوله بكميات كبيرة، لا سيما أنه أصبح من الأسماك المنتشرة بشدة بالفترة الأخيرة في الوطن العربي وخاصة مصر، ولكن هذه الوجبة اليابانية تحمل في طياتها مخاطر صحية غير متوقعة، تستدعي الحذر والانتباه، ومنها ما يلي:

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مخاطر السوشي الصحيةالتسمم الغذائينظرًا لاحتواء السوشي على أسماك نيئة مثل السلمون والتونة؛ فإن ذلك يمكن أن يكون سببا في نقل البكتريا والفيروسات التي يمكن أن تتسبب في القيء والإسهال وآلام المعدة، وقد يتضاعف الأمر إلى مرحلة التسمم حسب درجة مقاومة جهاز المناعة لدى الأشخاص.الأمراض السرطانيةالأسماك المستخدمة في السوشي معرضة للتلوث الكيميائي المتمثل في مادة الديوكسين، والتي تتراكم في الأنسجة الدهنية للأسماك، وبدورها تتسبب في زيادة خطر الإصابة بالسرطان واضطرابات في الجهاز العصبي.أمراض القلبغالبًا ما يحتوي السوشي على نسبة عالية من الصوديوم سواء في مكوناته الأساسية أو من خلال الأسماك المملحة والمدخنة، ما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم، والإصابة بأمراض القلب.نصائح عند تناول السوشيشدد استشاري التغذية العلاجية على محبي السوشي بالبحث عن القطع التي لا تحتوي على أسماك نيئة؛ حتى يتجنب الفرد المخاطر حول تناول هذا النوع من المأكولات البحرية، كما نصح بتجنب تناول كمية كبيرة منه بشكل متكرر، على أن تكون المدة الآمنة بين كل وجبة والأخرى أسبوعين على الأقل.