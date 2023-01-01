احذر من استخدام الهاتف كوسيلة لتهدئة الأطفال.. مخاطر غير متوقعة

يلجأ الكثير من الآباء إلى إعطاء الأطفال الهواتف المحمولة للمساعدة في تهدئتهم أثناء البكاء أو الغضب.
وكشفت دراسة جديدة أجراها فريق البحث من جامعة E?tv?s Lor?nd في هنغاريا ونشرت في مجلة Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry أن القيام بهذه العادة قد تحمل المزيد من المخاطر على المدى البعي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وطلب الباحثون في الدراسة من 265 من الآباء والأمهات ملء استبيانات حول سلوك أطفالهم (بلغت أعمارهم 3.5 سنة في المتوسط)، وتم إجراء استبيان للمتابعة بعد عام.
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