احذر عند تثبيت واقيات الشاشة اللاصقة للأشعة فوق البنفسجية

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تعتبر واقيات الشاشة اللاصقة للأشعة فوق البنفسجية خيارًا جيدًا للهواتف ذات الشاشات المنحنية.

ومع ذلك، يمكن أن يتسرب الغراء إلى أزرار الهاتف ومنافذه ويسبب مشاكل ميكانيكية إذا لم يتم تطبيقه بشكل صحيح.

لتجنب هذه المخاطر، قم بتثبيته بواسطة متخصص.

مثل معظم مستخدمي الهواتف الذكية، من المحتمل أنك تأخذ سلامة جهازك على محمل الجد، وما هي أفضل طريقة للحفاظ على هاتفك محميًا من استخدام واقي الشاشة؟ بفضل الشعبية المتزايدة لحماة الشاشة بالغراء فوق البنفسجي، خاصة بالنسبة للأجهزة ذات الشاشات المنحنية، فإن العديد من مستخدمي الهواتف الذكية يتجهون نحو هذه الواقيات المتقدمة. ومع ذلك، كما اكتشف أحد مستخدمي Reddit، فإن واقيات الشاشة ذات الغراء فوق البنفسجية تأتي مع مجموعة من المخاطر الخاصة بها.



المشكلة مع واقيات الشاشة الغراء للأشعة فوق البنفسجية

شارك مستخدم Reddit LingeringCarmine مؤخرًا تجربته المؤسفة مع تثبيت واقي شاشة لاصق للأشعة فوق البنفسجية على جهاز Samsung Galaxy الخاص به. في المنشور، أبلغوا أن الغراء فوق البنفسجي قد تسرب إلى زر التحكم في مستوى الصوت بالجهاز، مما أدى إلى انفصاله. ومما زاد الطين بلة، تسرب الغراء أيضًا إلى فتحة قلم S Pen، مما تسبب في ظهور نسيج متموج على جسمه.



يتميز قلم S Pen بملمس متموج بسبب ملامسته للغراء فوق البنفسجي

وفي هذه الحالة، ولحسن الحظ، فإن طرف قلم S Pen قابل للاستبدال تمامًا، ويمكن أيضًا شراء قلم S Pen جديد من خلال متجر سامسونج عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن فصل زر التحكم في الصوت يمثل مشكلة أكثر أهمية بكثير؛ من المحتمل أن يتطلب الإصلاح، الأمر الذي قد يكلفهم في النهاية المزيد من المال.

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وبصرف النظر عن هذه المشكلات، يمكن أن تشكل واقيات الشاشة المصنوعة من الغراء فوق البنفسجية أيضًا مخاطر أخرى، بما في ذلك التسبب في فشل التعرف على بصمات الأصابع، وحساسية الجلد، والأزرار العالقة، والمزيد.كيفية تثبيت واقيات الشاشة اللاصقة للأشعة فوق البنفسجية بشكل آمنعلى الرغم من أن واقيات الشاشة المصنوعة من الغراء فوق البنفسجية قد لا تكون سهلة الاستخدام مثل الواقيات التقليدية، إلا أنك لا تحتاج إلى التشهير بها. إنها مناسبة تمامًا للهواتف ذات الشاشات المنحنية، وتحصل على حماية أفضل بكثير لأن الواقي يلتصق تمامًا بالشاشة. إذا اخترت السير في هذا الطريق، فتأكد من تثبيت واقي الشاشة الغراء للأشعة فوق البنفسجية بواسطة متخصص. ستحتاج أيضًا إلى التحقق من أنها تغطي أزرار ومنافذ هاتفك لمنع تسرب الغراء، وأنها تمسح أي غراء زائد على جوانب الهاتف.