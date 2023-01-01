احذر عند القيادة بجانب المقطورات على الطرق السريعة

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تعتبر القيادة بجانب مقطورة على الطرق السريعة بالنسبة لكثير من السائقين أمر مخيف ومثير للرهبة، ويمكن لأخطاء بسيطة أن تعرض حياتك للخطر، لذلك نقدم لك اليوم بعض النصائح التي يمكن اتباعها في حالة مصادفتك لمقطورة وقيادة سيارتك بجانبها على الطرق السريعة، خاصة إذا كنت ستسافر بسيارتك في إجازة العيد، وهذه النصائح هي:



- تفادى استخدام الضوء العالي للمصابيح الأمامية، فقد لا يمكن لسائق المقطورة أمامك أن يرى سيارتك بوضوح بسبب الضوء العالي.



- احترس بشدة من المنعطفات والدورانات على الطريق، وذلك لأن المقطورات لا تنعطف مثل السيارات العادية، ويجب على سائقها ترك مساحة كبيرة بجانبه عند الدوران، وينعطف بالمقطورة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، لذلك يجب أن تكون سيارتك بعيدة تماما عن هذه المساحة التي يجب عليك تخيلها أثناء القيادة وعدم القيادة فيها حتى لا تعرض نفسك للخطر.

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- يجب أن تعرف ما هي النقطة العمياء للسائق، وهي النقطة التي لا تظهر في المرآة أمام أعين سائق السيارة، وهو أمر يعاني أيضا منه سائقي المقطورات، ويتواجد على يسار سائق المقطورة بين الباب على يساره وبداية جسم المقطورة الخلفي، وعلى يمين السائق مباشرة تحت المرآة الجانبية، وأيضا بالمنطقة الخلفية للمقطورة مباشرة، والتي يستحيل على قائد المقطورة أن يراها بسبب كبر حجمها، لذلك تمثل هذه الأماكن خطر كبير على سيارتك، لذلك حاول التواجد في أماكن يمكن أن يراك فيها سائق المقطورة بسهولة.- يمكن لسائق المقطورة تغيير اتجاهه في أي وقت ربما لن تكون فيه سيارتك في مجال رؤيته، لذلك لا تحاول العبور من جانب المقطورة، وتواجد على يسار سائق المقطورة واستخدم أضواء وبوق السيارة بشكل مستمر لتلفت انتباه لوجودك بجانبه على الطريق.