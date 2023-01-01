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احذر ..عادة خاطئة في تشغيل التكييف تؤدي لانفجار..

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه


في ظل تلك الأجواء الحارة، يحتاج الجميع إلى تشغيل التكييف بصفة يومية، ولكت طريقة التشغيل الخاطئة قد تتسبب في انفجاره.

وكشف موقع «thecoolingco» عن سبب رئيس يؤدي بدوره إلى انفجار التكييف، إذ يعمل البعض على إيقاف تشغيله فترة قصيرة، ومن ثم معاودة تشغيله مرة أخرى، فيما يعرف بـ«shorts Cycling» أو دورة التشغيل القصيرة.

أمر يسبب انفجار التكييف
التشغيل أو الإيقاف مدة قصيرة من الوقت، من الأسباب التي تؤدي بدورها إلى ارتفاع درجة الحرارة للملفات، ويؤدي إلى احتراقها تمامًا.
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الدورة القصيرة هي الفترة الزمنية التي يعمل فيها تكييف الهواء، وكلما كانت هذه الدورة أقصر، يزيد ذلك صعوبة عمل نظامك ويؤدي إلى احتراقه في حال تكرار ذلك الأمر في كل مرة عند تشغيل التكييف الخاص بك، فوجب عليك في تلك الحالة العمل على صيانة مكيف الهواء الخاص بك، لأن حينها يمكن للفني اكتشاف المشكلات المحتملة في حال تكرار ذلك الأمر.

أسباب تؤدي إلى انفجار التكييف
لا يقتصر الأمر على ذلك السبب فحسب، فهناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها، وتسبب انفجار التكييف والتي جاءت على النحو التالي:
في حال تسريب مركب التبريد الذي يعرف بـ«leakage» من ضمن الأمور التي تسبب انفجار التكييف.
في حالة كان التكييف متصلًا بمصدر كهربائي قليل الجهد، خاصة من ناحية القدرة الكهربائية، يؤدي ذلك بدوره إلى ارتفاع درجة حرارة الأسلاك ما يؤدي إلى حدوث حريق.

المصدر: الوطن

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