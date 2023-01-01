احذر شرب الماء البارد بعد التعرض للجو الحار



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

مع ارتفاع درجات الحرارة، يسارع كثيرون إلى شرب الماء المثلج بهدف ترطيب الجسم، لكن يبدو أن هذه العادة قد تمثل خطورة على الصحة.



فسبق أن حذرت مجموعة من الدراسات من خطوة تناول الماء البارد، بحسب ما نقله موقع «Best Life».



ففي دراسة نشرتها مجلة «Cephalalgia» عام 2001، ثبت أن 51 امرأة من أصل 669 سيدة خضعن للبحث. أصبن بصداع بعد شرب ما يقرب من 5 أوقية من الماء المثلج.

قد يعجبك أيضا...

كما أثبتت دراسة، نشرتها «Current Neurology and Neuroscience Reports» في 2019. أن الماء المثلج له في الواقع تأثير أكثر وضوحًا على منبهات الألم من الثلج نفسه.وكتب المؤلفون: «يبدو أن الماء المثلج يثير شدة ألم أكثر تواترًا وأعلى مع زمن انتقال أقصر. مقارنة بألم التحفيز البارد المتعلق بمكعبات الثلج».في حين أن الصداع يمكن أن يحدث لأي شخص. قد يكون المصابون بالصداع النصفي أكثر عرضة للمعاناة من الآثار السيئة لشرب الماء المثلج. أكثر من أولئك الذين لا يتأثرون بهذه الحالة.وحسب الدراسة المنشور بـ «Cephalalgia»، ثبت أن النساء اللائي عانين من نوبة صداع نصفي واحدة على الأقل في 12 شهرًا قبل فترة الدراسة. كن أكثر عرضة للإصابة بالصداع بعد تناول الماء المثلج.فيما نوهت دراسة أخرى، نشرتها مجلة «FASEB»، إلى أن المنبهات الباردة يمكن أن تسبب زيادة مفاجئة في تدفق الدم إلى الشريان الأمامي للدماغ، مما يؤدي بالتبعية إلى «تجميد الدماغ». وفق تعبير الطبيب خورخي سيرادور.هذا، ويعتبر تسبب الماء المثلج في زيادة حدة الصداع، فإنه لا يعني بالضرورة وجوب تسخينه. فما على الشخص هو تناوله بدرجة حرارة الغرفة فقط.ووفقًا لتجربة نشرت في صفحات المجلة الأوروبية لطب الأعصاب. ثبت أنه من بين مجموعة مكونة من 18 شخصًا يعانون من الصداع النصفي، فإن أولئك الذين زادوا استهلاكهم للمياه بمقدار 1.5 لتر يوميًا قللوا الوقت، الذي يقضونه في المعاناة من الصداع بمقدار 21 ساعة خلال أسبوعين.جديرٌ بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية، حذرت المواطنين، من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية.وحسب ما أعلنت عنه الهيئة، يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد.كما يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، على أن يكون معتدلا رطبا ليلا على الأنحاء كافة.