احذر! الإفراط في تناول المشروبات الغازية يُعرّضك للإصابة بهذه الأمراض

قد تكون أمراض القلب الناجمة عن المشروبات السكرية ناجمة عن السمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم المرتبط بها.
مع حرارة الصيف وارتفاع درجات الحرارة يميل العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الغازية بكثرة، ويمكن أن يسبب تناول كمية كبيرة من المشروبات الغازية أمراض عديدة .
أضرار الإفراط في تناول المشروبات الغازية
السكرى?
الأشخاص الذين يستهلكون علبة أو اثنتين من المشروبات الغازية يوميًا هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 26 بالمائة.
أمراض القلب
وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون علبة صودا بانتظام معرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة بسببها.
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