احذر! الإفراط في تناول المشروبات الغازية يُعرّضك للإصابة بهذه الأمراض

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صورة الخبر: المشروبات الغازية
المشروبات الغازية


مع حرارة الصيف وارتفاع درجات الحرارة يميل العديد من الأشخاص إلى تناول المشروبات الغازية بكثرة، ويمكن أن يسبب تناول كمية كبيرة من المشروبات الغازية أمراض عديدة .

أضرار الإفراط في تناول المشروبات الغازية
السكرى?
الأشخاص الذين يستهلكون علبة أو اثنتين من المشروبات الغازية يوميًا هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 26 بالمائة.

أمراض القلب
وأشارت الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يشربون علبة صودا بانتظام معرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو الوفاة بسببها.

قد تكون أمراض القلب الناجمة عن المشروبات السكرية ناجمة عن السمنة ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم المرتبط بها.

صحة العظم
قد تشكل المشروبات الغازية والمشروبات السكرية الأخرى تهديدًا لصحة العظام بالطرق التالية:

يمكن أن يكون لمستويات الفوسفات العالية في المشروبات الغازية تأثير ضار على صحة العظام.

قد تحل مستويات الفوسفات محل مستويات الكالسيوم في العظام، مما يجعلها هشة.
لا تحتوي المشروبات الغازية على أي عناصر غذائية أساسية ضرورية للعظام أو أي أعضاء أخرى.

المصدر: healthline

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