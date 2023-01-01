احذر.. الإفراط في تناول المسكنات يسبب مشاكل صحية خطيرة

أغلب المسكنات تحتوي على الباراسيتامول، وبالرغم من أنه المسكن الأكثر أمانا، إلا أن استخدام المسكنات المفرط قد يتسبب في العديد من الأضرار.
قال الدكتور محمود الأنصاري استشاري أمراض المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، في مداخلة على قناة etc، إن انتشار الباراسيتامول كمسكن للألم وتقديمه كالمنتج الأمثل والآمن والأرخص لحل جميع آلام الجسم دون وجود دراسات كافية على الجرعات وعلى مستوى الألم أمر خطير.
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