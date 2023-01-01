احذر.. إهمال علاج مرض الحزام الناري يعرضك لهذه المضاعفات الخطيرة!



الحزام الناري الحزام الناري

يعتبر الحزام الناري هو عدوى فيروسية تسبب طفح جلدي مؤلم، ويمكن أن يصيب أي مكان من الجسم، ويظهر عادةً على شكل خط واحد من البثور يغطي الجانب الأيسر أو الأيمن من الجسم.



ينتج الحزام الناري ولمعروف باسم الهربس النطاقي من الفيروس النطاقي الحماقي، وهو الفيروس نفسه الذي يسبب جدري الماء. ففي حال الإصابة بجدري الماء، يبقى الفيروس في جسمك لبقية حياتك. وبعد سنوات، قد ينشط الفيروس مجددًا ويسبب الحزام الناري.



ولا يهدد الحزام الناري الحياة، ولكنه قد يسبب آلامًأ شديدة. ويمكن أن تساعد اللقاحات على تقليل خطر الإصابة به، وكذلك قد يقلل العلاج المبكر من عدوى الإصابة بالحزام الناري، ويقلل احتمال حدوث مضاعفات.

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ويمكن لأي شخص أصيب بمرض جدري الماء أن يصاب بالحزام الناري، وقد أُصيب معظم البالغين في الولايات المتحدة بجدري الماء أثناء طفولتهم، وكان ذلك قبل توفر لقاح الأطفال الروتيني الذي يقي الآن من جدري الماء.وهناك مضاعفات تحدث للمصابين بالحزام الناري، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل :_ الألم العصبي التالي للحزام الناري:وقد يستمر ا?لم داء الحزام الناري مدة طويلة بعد زوال البثور. ويحدث عند ا?رسال الا?لياف العصبية التالفة رسائل ألم مضطربة ومبالِغة من الجلد ا?لى المخ._ فقدان الرؤية :قد يسبب الحزام الناري داخل العين ا?و حولها عدوى مؤلمة في العين، ما قد يؤدي إلى فقدان الرو?ية._ المشكلات العصبية:ويمكن ا?ن يسبب الحزام الناري التهاب الدماغ ا?و شلل الوجه ا?و مشكلات في التوازن ا?و السمع._ عدوى الجلد :ا?ذا لم تعالَج بثور الحزام الناري جيدًا، فقد تتحول إلى عدوى جلد بكتيرية.