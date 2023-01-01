احذروا آلام اليد: قد تكون مؤشرًا لمرض خطير يُسبب تلف الأعصاب!



آلام اليد آلام اليد



يعاني البعض من آلام في اليد نتيجة متلازمة النفق الرسغي دون ان يدركوا انهم مصابون بها وعادة تحدث هذه المتلازمة بسبب طبيعة الرسغ من الداخل والمشكلات الصحية وربما حركات اليد المتكررة.



عادةً ما يخفف العلاج الملائم من الشعور بالنخز والخَدَر ويستعيد وظيفة اليد الناتج عن متلازمة النفق الرسغي.



وللتمكن من اكتشاف متلازمة النفق الرسغي بشكل سريع وعلاجها نرصد أهم الأعراض وفقا لما جاء في موقع مايو كلينك.

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الأعراض:تبدأ أعراض متلازمة النفق الرسغي عادةً بشكل تدريجي وتتضمن:الوخز والخَدَر.قد يحدث وخز وخَدَر في الأصابع أو اليد وعادةً ما تشعر بذلك في أصابع الإبهام والسبابة والوسطى والبنصر، إلا أنك لن تشعر بذلك في إصبع الخنصر وقد تحس بشعور يشبه الصدمة الكهربائية في هذه الأصابع.وعادةً ما تحدث هذه الأعراض أثناء الإمساك بعجلة القيادة أو الهاتف أو الجريدة، أو قد توقظك من النوم.يمكن أن ينتقل هذا الشعور أيضًا من الرسغ إلى الذراع.معظم الأشخاص "يهزون" أيديهم في محاولة لتخفيف الأعراض وقد يصبح إحساس الخَدَر موجودًا دائمًا مع مرور الوقت.الضعفقد يتعرض الأشخاص المصابون بمتلازمة النفق الرسغي للشعور بضعف في اليد وإسقاط الأشياء وقد يكون سبب ذلك الخَدَر أو ضعف عضلات الإبهام القابضة التي يتحكم فيها أيضًا العصب المتوسط.مخاطر المرضيُرجى زيارة اختصاصي الرعاية الصحية إذا كانت لديك أعراض متلازمة النفق الرسغي بشكل يؤثر في أداء الأنشطة اليومية وأنماط النوم المعتادة ويمكن أن تتسبب في تلف دائم بالأعصاب والعضلات في حالة عدم تلقي العلاج.