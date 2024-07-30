احذرها.. أطعمة تؤدي إلى تهيج القولون العصبي

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القولون العصبي من الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثيرون، ما يسبب لهم آلاما في المعدة والشعور بالغثيان، ولكن ربما يجهل البعض أن هناك بعض الأطعمة التي تؤدي إلى تهيج القولون العصبي خاصة خلال درجات الحرارة المرتفعة.

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وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد الشربيني، أستاذ الأمراض الباطنة والكبد والجهاز الهضمي كلية طب القصر العيني وجامعة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك مجموعة من الأطعمة التي ينصح بتجنبها من قبل مرضى القولون العصبي، لأنها قد تؤدي إلى تهيج القولون.أطعمة تهيج القولون العصبيوجاءت من ضمن الأطعمة التي تؤدي إلى تهيج القولون العصبي هى الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، مثل الوجبات السريعة الفاست فود والأطعمة المقلية، والأطعمة الدهنية وأيضا الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر، مثل الحلويات، والمشروبات الغازية، والعصائر المحلاة.الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف غير القابلة للذوبان من الأطعمة التي تؤدي إلى تهيج القولون العصبي وذلك مثل البقوليات، وبعض الخضروات مثل القرنبيط، بحسب «الشربيني»، مشيرا إلى أن الفواكه المجففة تسهل الهضم، وخصوصا لمن يعانون من الإمساك.الأطعمة الغنية بالجلوتين من ضمن الأطعمة التي تؤدي أيضا إلى تهيج القولون العصبي، خاصة عند الإصابة بحساسية الجلوتين، حيث يُعد دقيق القمح من أبرز مصادر الجلوتين، بالإضافة إلى الشعير، والعيش الفينو والبيتزا ومختلف المخبوزات التي يتم صنعها من القمح.أطعمة تخفف تهيج القولونوبجانب ذلك، فهناك أيضا بعض الأطعمة التي تخفف تهيج القولون العصبي ومنها الفواكه التي تحتوي على كربوهيدرات غير معقدة ولا يحدث لها تخمر مثل الكانتلوب، والعنب، والبرتقال، والفراولة، والكيوي، والموز الأصفر الناضج، والتوت الأزرق، والأفوكادو، والأناناس، والبابايا، وأيضا الخضراوات التي تحتوي على كربوهيدرات غير معقدة وتشمل الجزر، والباذنجان، والسبانخ، والبطاطا، والفاصوليا الخضراء، والكوسة.