احتمال غياب زيزو عن مواجهة دريمز.. جوميز يفضل خوض الذهاب في القاهرة



جوزيه جوميز جوزيه جوميز

شدد جوزيه جوميز مدرب الزمالك على أن أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق قد لا يشارك ضد دريمز بسبب الإصابة.



ويستعد الزمالك لمواجهة دريمز الغاني غدا الأحد في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نواجه فريق قوي فنيا وبدنيا وعلينا أن نظهر الوجه الحقيقي لنا في مباراة الغد وأتوقع أن يلعب المنافس بنفس الطريقة التي اعتاد عليها وستكون مباراة صعبة".

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وواصل "الزماك مطالب بالتركيز في جميع أوقات المباراة لاستغلال نقاط ضعف المنافس واستغلال كافة الفرص التي ستسنح للفريق".وتابع "من الأفضل أن نلعب مباراة الذهاب في ملعبنا، نفتقد عمر جابر وأحمد فتوح ولكن سنبدأ المباراة بـ 11 لاعبا وننظر حاليا للمجموعة الموجودة في كل المراكز".وأكمل "أغلقنا ملف مباراة القمة وفي كرة القدم يجب أن ننظر للمباراة المقبلة لأنها مهمة ومباراة الأهلي بالنسبة لنا أصحبت جزء من الماضي وأمامنا تحدي قوي حاليا".وأضاف "جماهير الزمالك تدعمنا باستمرار لأننا فريق كبير ولدينا تاريخ كبير ولا بد أن نقاتل في كل مباراة لتحقيق الفوز وإذا فكر الزمالك في أفضليته على دريمز قبل المباراة قد يخسر وعلينا احترام المنافس لأنه قوي".