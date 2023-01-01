احتفال مميز بعيد ميلاد طفلك: 3 نصائح ذهبية



عيد ميلاد طفلك عيد ميلاد طفلك

يهتم الوالدان بحفلات أعياد ميلاد أطفالهم ويجهزون لهذا اليوم ليكون مميزاً، ومع التحضيرات الكثيرة من تزيين المنزل بالأجواء المفضلة للابن من البالونات وفروع الزينة ذات الألوان المبهجة والموسيقى والكعكة التي تحمل شمعا بعدد السنوات، ثم تتجمع العائلة والأصدقاء للاحتفال، وفي أوقات الاحتفال يقوم الابن بتخريب الكعكة وإفساد مظهره الأنيق، ويقوم بعض الأطفال بالصراخ من أجل إطفاء الشمع وتناول الكعكة أيضاً، وتتحول أجواء حفل عيد الميلاد من رقص واستمتاع إلى تهدئة الابن وأصدقائه، وحتى يمر عيد الميلاد بسعادة، توجد 3 نصائح مهمة يجب على الوالدين اتباعها في التحضير لحفل عيد الميلاد، وهي:



التصوير

بعض العائلات تجعل التصوير خلال أجواء الحفل أو نهايته، ومن الأفضل بدأ الحفل بتصوير جميع الأطفال وملابسهم مرتبة وأجواء التزيين محتفظة بجمالها، ومن المهم أيضا اختيار ديكورات للتصوير وتتم من اختيار الأشكال أو الشخصيات المحببة للطفل وتصميمها في الحفل لتكوين ذكريات سعيدة للطفل يفرح بها عند رؤيته لها في مراحل نموه المختلفة.



تحديد الأنشطة

من المهم أيضا ترتيب الأنشطة خلال الحفل، والبدء بما يحبه الأطفال حتى لايشعرون بالملل أو الرغبة في العودة لمنازلهم وترك الحفل، وتختلف الأنشطة وفقا لما يحبه الأبناء من صنع المجسمات بالصلصال، أو القيام بالتلوين، أو اللعب بكرات الثلج، أو الغناء والرقص معاً وتحديد الأنشطة تباعاً والبدء بتوفير جميع المستلزمات والإحتياطات الخاصة لهذه الأنشطة للاستمتاع أكثر بأجواء حفل عيد الميلاد.

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تحضير بوفيه للأطفالمن المهم اختيار البساطة والسهولة في تحضير الوجبات للأطفال، واختيار الأطعمة الجافة، واقتناء الكعكة دون اختلاف في أشكالها أو ألوانها لتكوين أطباق الأطفال موحدة تجنبا لإنزعاج أحدهم، واستخدام الأدوات غير القابلة للكسر حفاظاَ على سلامتهم، وإقتناء الأكواب محكمة الغلق لمنع إنزلاقها من أيدي الأطفال وإفساد أجواء الحفل.