احتفالات فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار.. فيديو



احتفالات عارمة فى رفح الفلسطينية احتفالات عارمة فى رفح الفلسطينية

عمت حالة من الفرح وسط النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، بعد أن أكدت حركة حماس موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار.



وانتشرت التكبيرات بين النازحين في قطاع غزة ورفح بعد إعلان حماس الموافقة علي الهدنة.



وكانت حركة حماس أعلنت أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة أبلغ هاتفيا اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

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